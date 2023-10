Una conversación telefónica entre Rafael Correa y Ferdinan Álvarez llegó a un medio digital

- Advertisement Article Top Ad -

Unos segundos de conversación telefónica entre dos miembros de la Revolución Ciudadana aparecieron, este domingo 22 de octubre del 2023, en redes sociales. El medio digital La Posta difundió el audio visiblemente editado, es decir incompleto, de la charla entre Rafael Correa y el asambleísta del Guayas, Ferdinan Álvarez.

En la conversación, se presume, hablan de una relación sentimental de Jorge Glas y luego de Ferdinan Álvarez con una mujer, que fue parte del equipo de la Revolución Ciudadana. Correa dice, entre otras cosas, que no está para juzgar a nadie. «Ni me voy a meter en la vida privada de nadie. No vamos a dejar que el proyecto político en que nos jugamos la vida se dañe por esto». También se escucha, parcialmente, la voz del asambleísta, quien fue nombrado coordinador de la bancada, pero que en medio de la campaña electoral dejó ese cargo honorífico.

Al conocer sobre la difusión de la conversación mantenida con Ferdinan Álvarez, el expresidente Rafael Correa, líder de la Revolución Ciudadana, reaccionó en su cuenta de X: «La prensa basura cada vez superándose. Cuando tuve esa conversación, como pueden notar, no había ninguna denuncia de violencia ni mucho menos. Lo que queda claro es la mala fe de los que graban la llamada que ellos mismos hicieron. Revela su calidad humana».

Esto lo dice, ya que el medio digital, sostuvo en el post, con el que acompañó al audio: ¿Qué es más importante: el proyecto político del correísmo o la violencia contra la mujer? Pues para Rafael Correa parece que lo primero.

- Advertisment Article Inline Ad -

Desde ayer, cuentas de redes sociales, opuestas a la Revolución Ciudadana, circularon audios de otra conversación telefónica de la mujer, que trabajó por años con el movimiento político, y Jorge Glas. Ella le hace varios reclamos y le dice que le colocó una denuncia penal por acoso. Extractos de ese documento y de otra denuncia por extorsión, interpuesta por Glas, también aparecieron en las redes sociales.

En redes sociales y en medios de comunicación no se han ventilado demandas millonarias interpuestas por el hoy presidente, Daniel Noboa, con su exesposa. Llama la atención la forma en que se eligen las informaciones que se difunden.

La Revolución Ciudadana se ha mantenido como la fuerza política más importante de Ecuador, luego de estas elecciones. Alcanzó 52 de un total de 137 curules, convirtiéndose en la primera minoría de la Asamblea Nacional, que funcionará hasta mayo 2025. También cuenta con nueve prefecturas, 50 alcaldías, más de 200 concejalías y 500 juntas parroquiales.

Además, pese a la derrota en las elecciones presidenciales, la candidata por la RC5 obtuvo el 48.17% de los votos, una distancia de menos de cuatro puntos frente a su contendor, Daniel Noboa, quien llegará a Carondelet con el 51.83%.

Confirmado.net