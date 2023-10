Las fuerzas políticas ya piensan en la próxima Asamblea Nacional; bancada de la RC5 mantiene reuniones

- Advertisement Article Top Ad -

En medio de polémicas por temas más allá de la esfera política, los asambleístas de la Revolución Ciudadana han mantenido ya dos encuentros. El uno, vía Zoom, el viernes 20; y hoy, domingo 22, una cita de confraternidad en Guayaquil. Esta fuerza política ya trabaja en las líneas que impulsará en la Asamblea Nacional, que funcionará hasta mayo del 2025.

Viviana Veloz, asambleísta por Santo Domingo de los Tsáchilas, compartió una fotografía con un grupo de nuevos compañeros que ganaron curules en las recientes elecciones adelantadas; entre otros Eustaquio Tuala, Leonardo Berrezueta, Margarita Arotingo… La cita fue en Guayaquil. Del encuentro participó Francisco Hidalgo, quien anoche fue nombrado presidente de la Revolución Ciudadana.

«Más unidos que nunca», escribió en su cuenta de X, Viviana Veloz, quien se destacó en el período legislativo, presidió la comisión que investigó la corrupción en el Gobierno de Guillermo Lasso. Y fue una de las interpelantes en el juicio político que dio lugar a la muerte cruzada, emitida por Lasso.

Viviana Veloz ha reiterado que no buscan sino la unidad y no solo dentro de su bancada, la minoría más grande de la próxima Asamblea: consiguieron 52 curules de un total de 137. Están abiertos a sumarse a proyectos de ley que garanticen el bienestar de la ciudadanía, que devuelvan la seguridad, la paz, el empleo y la reactivación económica, ha dicho. No pondrán condiciones a Daniel Noboa.

- Advertisment Article Inline Ad -

La Alianza ADN, que llevó a Daniel Noboa a la Presidencia, también ha mantenido reuniones. Valentina Centeno ha indicado que el presidente electo la ha nombrado jefa de su bloque.

¿Cómo están las otras fuerzas políticas?

Construye, que antes se llamaba Ruptura de los 25, y que ganó con votos de Fernando Villavicencio: 29 curules.

El Partido Social Cristiano, 18.

La alianza que auspició a Daniel Noboa, presidente electo, Acción Democrática Nacional (ADN), de allegados de Lenín Moreno, 14 curules.

Actuemos, que reunió a SUMA y Avanza, para apoyar a Otto Sonneholzner, tendrá ocho asambleístas.

Pachakutik, cinco.

Sociedad Patriótica alcanzó tres escaños.

Claro que se puede, de Unidad Popular, Partido Socialista y Democracia Sí, ganó tres curules.

RETO, que auspició a Xavier Hervas, uno.

El movimiento Amigo, que apoyó a Bolívar Armijos, uno.

Centro Democrático, uno.

Además hay seis legisladores independientes.

Confirmado.net