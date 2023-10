China está dispuesta a trabajar con la ONU para promover cooperación de la Franja y la Ruta

- Advertisement Article Top Ad -

El presidente chino, Xi Jinping, dijo este miércoles que China está dispuesta a trabajar con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para promover una cooperación de alta calidad de la Franja y la Ruta que contribuya a la paz y el desarrollo mundiales.

En su reunión con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, Xi destacó que una revisión de la década de existencia de la Iniciativa de la Franja y la Ruta muestra el extenso trabajo constructivo logrado, y que la iniciativa ha demostrado vitalidad y dinamismo.

A continuación, presentamos el discurso del presidente Xi Jinping durante la inauguración del III Foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional:

Hoy, nos reunimos aquí para celebrar la inauguración del Tercer Foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional. En nombre del Gobierno y el pueblo chinos, y en el mío propio, quiero extenderles una calurosa bienvenida a todos ustedes.

Este año se cumple el décimo aniversario de la Iniciativa de la Franja y la Ruta que propuse. Esta Iniciativa, inspirándose en la antigua Ruta de la Seda y centrándose en la mejora de la conectividad, tiene como aspiración original fomentar la conectividad en política, infraestructura, comercio, financiación y de pueblo a pueblo con todos los países, de forma que se puede inyectar nuevos impulsos a la economía mundial, crear nuevas oportunidades para el desarrollo global y establecer una nueva plataforma para la cooperación económica internacional.

A lo largo de estos diez años, somos fieles a esta aspiración original. Gracias a nuestros esfuerzos aunados, la cooperación internacional de la Franja y la Ruta ha despegado, se ha desarrollado con pujanza y ha cosechado resultados fructuosos.

La cooperación de la Franja y la Ruta se ha extendido desde el continente euroasiático hasta África y América Latina y el Caribe. Más de 150 países y más de 30 organizaciones internacionales han firmado documentos de la construcción conjunta de la Franja y la Ruta. Hemos celebrado 2 Foros de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional, y creado más de 20 plataformas de cooperación multilateral especializadas en el marco de esta Iniciativa.

La cooperación de la Franja y la Ruta ha pasado de la etapa de dibujar el contorno a la de completar los detalles, y los planes se han convertido en proyectos reales. Un gran número de proyectos emblemáticos y programas «pequeños pero ágiles» beneficiosos para los pueblos se han concretado.

La cooperación de la Franja y la Ruta se ha extendido de la conectividad física a la blanda. Se han establecido importantes principios rectores para la cooperación de la Franja y la Ruta de alta calidad, que incluyen los principios de planear juntos, construir juntos y beneficiarse juntos, los de cooperación abierta, verde y limpia, y los de una cooperación de alto estándar, centrada en el pueblo y sostenible.

A lo largo de estos diez años, nos hemos esforzado por construir la red de conectividad global integrada por corredores económicos, rutas de transporte internacional y autopistas de información, así como ferrocarriles, carreteras, aeropuertos, puertos, oleoductos y redes eléctricas. Cubriendo la tierra, el mar, el cielo y la Internet, esta red ha fomentado efectivamente el flujo de mercancías, fondos, tecnologías y personas entre los diversos países, permitiendo así a la antigua Ruta de la Seda milenaria rebosar de renovado dinamismo en la nueva era.

Los trenes avanzando por las vías ferroviarias, los coches corriendo por las carreteras, los vuelos conectando diferentes países, los cargueros surcando las olas, y el comercio electrónico trayendo conveniencia a los pueblos, todos se han convertido en símbolos del comercio internacional en la nueva era, tal como lo fueron las campanillas de camello y los veleros en aquel momento.

Gracias a las centrales hidroeléctrica, eólica y fotovoltaica, los oleoductos y gasoductos y las redes de transmisión eléctrica cada vez más inteligentes y mejor interconectadas, se está eliminando el cuello de botella para el desarrollo causado por la escasez de energía, y los países en desarrollo ya están en condiciones de materializar el sueño de un desarrollo verde y bajo en carbono. Como oasis en el desierto y faros en la costa, estos proyectos energéticos han fomentado el desarrollo sostenible en la nueva era.

Los aeropuertos y muelles modernos, las carreteras llanas y los parques industriales de cooperación económico-comercial bien instalados han creado nuevos corredores económicos y dado nuevos impulsos al crecimiento, y se han convertido en rutas comerciales y puestos de escala en la nueva era.

Los ricos y variados años culturales, festivales de arte, ferias y exposiciones, los peculiares proyectos de intercambios culturales y de pueblo a pueblo como los «Talleres Luban», la Iniciativa de Construcción Comunitaria de la Ruta de la Seda y el Proyecto «Brightness Action» , así como los intercambios cada vez más profundos entre las organizaciones no gubernamentales, think tanks, medios y jóvenes han entonado la melodía de la Ruta de la Seda en la nueva era.

Tras el brote de la pandemia de COVID-19, la Franja y la Ruta se convirtió en camino para la vida y la salud. China ha proporcionado más de diez mil millones de mascarillas y 2 mil 300 millones de dosis de vacunas a diversos países. China ha cooperado con más de 20 países para la producción conjunta de las vacunas, y ha hecho contribuciones especiales a la lucha antiepidémica de los socios de cooperación de la Franja y la Ruta. De igual manera, China también ha contado con el valioso apoyo de más de 70 países en su momento más crítico de la pandemia.

Trascendiendo las diferencias en civilizaciones, culturas, sistemas sociales y etapas de desarrollo, la construcción conjunta de la Franja y la Ruta, con apego a los principios de planear juntos, construir juntos y beneficiarse juntos, ha abierto una nueva vía para los intercambios entre los países y establecido un nuevo marco para la cooperación internacional. De hecho, esta Iniciativa representa la búsqueda conjunta de la humanidad de un desarrollo para todos.

Señoras y señores, amigos todos,

Los logros que hemos conquistado en los últimos 10 años son sumamente valiosos, y hay tantas cosas que podemos aprender de ellos.

Hemos aprendido que la humanidad es una comunidad de futuro compartido interdependiente. China prosperará sólo cuando al mundo le vaya bien; y el mundo será mejor cuando a China le vaya bien. Mediante la construcción conjunta de la Franja y la Ruta, China abrirá cada vez más su puerta al exterior, con sus regiones interiores pasando de la «retaguardia» al «delantero», y sus regiones costeras escalando nuevas alturas en su apertura. Los vínculos entre el mercado chino y el mundial son cada día más estrechos. China se ha convertido en el mayor socio comercial de más de 140 países y regiones del mundo, y la principal fuente de inversiones para un creciente número de países. Tanto las inversiones chinas en el extranjero como las foráneas en China son muestras de la amistad y la cooperación, y símbolos de la confianza y la esperanza.

Hemos aprendido que la cooperación de ganancias compartidas es el camino acertado hacia el éxito en la implementación de grandes iniciativas que beneficien a todos. Siempre que todos los países tengamos la voluntad de cooperar y adoptemos acciones coordinadas, podremos convertir el profundo abismo en un camino bien pavimentado; un país sin litoral, en uno conectado por vía terrestre; y zonas atrasadas en desarrollo, en lugares avanzados de prosperidad. Los países con un desarrollo económico más rápido deben echar una mano a sus socios que aún no les han alcanzado. Debemos tratarnos como amigos y socios, respetarnos y respaldarnos mutuamente y ayudarnos el uno al otro a tener éxito. Tal como reza un dicho, cuando uno regala rosas a otros, la fragancia permanece en su propia mano. Diciendo de otra manera, ayudar a los demás es también ayudarse a sí mismo. Mientras que si uno toma el desarrollo de otros como amenaza y la interdependencia económica como riesgo, no mejorará su propia vida ni tendrá un desarrollo más rápido.

Hemos aprendido que el espíritu de la Ruta de la Seda de paz y cooperación, apertura e inclusión, aprendizaje recíproco y beneficio mutuo constituye la fuente de fuerza más importante de la construcción conjunta de la Franja y la Ruta. He dicho que los pioneros de la antigua Ruta de la Seda han ganado su lugar en la historia no como conquistadores con barcos y caballos de guerras, armas o espadas. Sino más bien, se les recuerda como emisarios amistosos que encabezaban caravanas de camellos y veleros cargados de mercancías. En la construcción conjunta de la Franja y la Ruta, resaltamos los esfuerzos aunados, el apoyo y la ayuda mutuos que nos permitan llegar más lejos, abogamos por procurar una buena vida tanto para uno mismo como para los demás, y practicamos la conectividad y los beneficios mutuos en busca del desarrollo común y la cooperación de ganancias compartidas. La confrontación ideológica, la rivalidad geopolítica y la política de bloques no son una opción para nosotros. Y nos oponemos a las sanciones unilaterales, la coacción económica y el desacoplamiento y las disrupciones en las cadenas de suministro.

La trayectoria de estos diez años ha comprobado que la construcción conjunta de la Franja y la Ruta se ha puesto del lado correcto de la historia, concuerda con la lógica del progreso de la era, y sigue el camino acertado. Hemos de mantener la determinación frente a los vaivenes y adoptar una actitud responsable ante la historia, los pueblos y el mundo, para enfrentar juntos todo tipo de riesgos y retos globales, y crear un mejor futuro de paz, desarrollo y cooperación de ganancias compartidas para las generaciones venideras.

Señoras y señores, amigos todos,

Actualmente, el mundo, nuestro tiempo y el curso de la historia están evolucionando de formas nunca conocidas. China está impulsando integralmente la gran causa de la construcción de un país poderoso y la revitalización de la nación con la modernización china. La modernización que buscamos no es sólo para China, sino para todos los países en desarrollo mediante esfuerzos mancomunados. La modernización del mundo debe ser una de desarrollo pacífico, cooperación mutuamente beneficiosa y prosperidad común. En el camino hacia adelante, hay tanto circunstancias favorables como adversas. Hemos de persistir en un enfoque orientado a la meta y la acción, e implementar resueltamente el plan maestro, como bambúes enraizados tenazmente en la roca, hasta alcanzar las metas finales. China está dispuesta a trabajar con las diversas partes para profundizar la asociación de cooperación de la Franja y la Ruta, y promover la construcción conjunta de la Franja y la Ruta a entrar en una nueva etapa del desarrollo de alta calidad, con miras a hacer incansables esfuerzos por la materialización de la modernización de todos los países del mundo.

Aquí, quiero anunciar los ochos pasos principales que China dará para apoyar la construcción conjunta de la Franja y la Ruta de alta calidad:

Primero, construir una red multidimensional de conectividad de la Franja y la Ruta. China va a acelerar el desarrollo de alta calidad del Tren China-Europa, participar en la construcción del corredor de transporte internacional trans-Caspio, auspiciar el Foro de Cooperación del Tren China-Europa, y hacer esfuerzos conjuntos para construir un nuevo corredor logístico atravesando el continente euroasiático conectado por el transporte directo tanto ferroviario como de carreteras. Vamos a avanzar activamente en integrar puertos, transporte marítimo y servicios de comercio en el marco de la «Ruta de la Seda Marítima», y acelerar la construcción del Nuevo Corredor Internacional de Comercio Tierra-Mar y la Ruta de la Seda Aérea.

Segundo, apoyar una economía mundial abierta. China va a establecer zonas piloto para la cooperación en el comercio electrónico de la Ruta de la Seda, y firmar más tratados de libre comercio y acuerdos sobre la protección de inversión con más países. Vamos a eliminar todas las restricciones sobre el acceso de la inversión extranjera en el sector manufacturero. A la luz de las reglas económico-comerciales internacionales de alto nivel, vamos a avanzar aún más en la apertura de alto nivel del comercio de servicios y la inversión transfronterizos, expandir el acceso al mercado de productos como los digitales, y profundizar la reforma en terrenos como las empresas estatales, la economía digital, la propiedad intelectual y las adquisiciones gubernamentales. China también va a celebrar anualmente la Exposición Global de Comercio Digital. En los próximos cinco años (2024-2028), se espera que el volumen total del comercio de bienes y de servicios de China superen los 32 billones de dólares y los 5 billones de dólares respectivamente.

Tercero, llevar a cabo la cooperación práctica. China va a promover tanto obras emblemáticas como proyectos de bienestar «pequeños pero ágiles». El Banco de Desarrollo de China y el Banco de Exportación e Importación de China van a establecer respectivamente una ventana de financiamiento de 350 mil millones de yuanes. Unos 80 mil millones de yuanes adicionales van a ser inyectados en el Fondo de la Ruta de la Seda. Todos estos van a respaldar los proyectos de la Franja y la Ruta a la luz de las reglas comerciales y de mercado. Acuerdos de cooperación de 97 mil 200 millones de dólares han sido concluidos en la Conferencia de CEO celebrada durante este Foro. China va a llevar a cabo 1.000 proyectos de pequeña escala de asistencia para el bienestar, y reforzar la cooperación en la educación vocacional mediante iniciativas como Talleres Luban. También vamos a hacer esfuerzos conjuntos por garantizar la seguridad tanto de los proyectos como del personal de la Franja y la Ruta.

Cuarto, promover el desarrollo verde. China va a continuar profundizando la cooperación en áreas como infraestructura verde, energía verde y transporte verde, y aumentar el apoyo a la Coalición Internacional del Desarrollo Verde de la Franja y la Ruta. China va a seguir celebrando la Conferencia de Innovación Verde de la Franja y la Ruta, y establecer mecanismos de diálogo e intercambio en materia de la industria solar y una red de expertos sobre el desarrollo verde y bajo en carbono. China va a implementar los Principios de Inversión Verde para la Franja y la Ruta, y proporcionar 100 mil oportunidades de capacitación para los países socios antes de 2030.

Quinto, fomentar la innovación científico-tecnológica. China va a seguir implementando el Plan de Acción de Cooperación en Ciencia, Tecnología e Innovación de la Franja y la Ruta, celebrar la Primera Conferencia de Intercambio Científico-tecnológico de la Franja y la Ruta, aumentar el número de laboratorios conjuntos construidos con otras partes a 100 en el próximo lustro, y apoyar a los científicos jóvenes de otros países a trabajar en programas a corto plazo en China. En este Foro, China va a proponer la Iniciativa para la Gobernanza Global de la Inteligencia Artificial (AI, por sus siglas en inglés). Estamos dispuestos a incrementar intercambios y diálogos con otros países y fomentar juntos el desarrollo sano, ordenado y seguro de la AI del mundo.

Sexto, apoyar los intercambios de pueblo a pueblo. China va a celebrar el Foro de Liangzhu para profundizar el diálogo de civilizaciones con los países socios de la Franja y la Ruta. Aparte de la Liga Internacional de Teatros de la Ruta de la Seda, Festivales de Artes de la Ruta de la Seda, la Alianza Internacional de Museos de la Ruta de la Seda, la Alianza Internacional de Museos de Artes de la Ruta de la Seda y la Alianza Internacional de Bibliotecas de la Ruta de la Seda, China también ha lanzado la Alianza Internacional de Turismo de las Ciudades de la Ruta de la Seda. Y se va a continuar el Programa de Becas del Gobierno chino de la Ruta de la Seda.

Séptimo, promover una cooperación de la Franja y la Ruta basada en integridad. Junto con sus socios de cooperación, China va a emitir los Logros y Perspectivas de la Construcción de Integridad de la Franja y la Ruta, y los Principios de Alto Nivel sobre la Construcción de Integridad de la Franja y la Ruta, y establecer el Sistema de Evaluación de Integridad y Cumplimiento para las Empresas Involucradas en la Cooperación de la Franja y la Ruta. También vamos a cooperar con las organizaciones internacionales para desplegar investigación y formación sobre la promoción de integridad en la cooperación de la Franja y la Ruta.

Octavo, fortalecer la construcción institucional para la cooperación internacional de la Franja y la Ruta. China va a trabajar con los países socios de la Franja y la Ruta para reforzar la construcción de las plataformas de cooperación multilaterales en materia de energía, impuestos, finanzas, desarrollo verde, mitigación de desastres, anticorrupción, think tanks, medios de comunicación y cultura, entre otras. China va a seguir celebrando el Foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional y establecer un secretariado del Foro.

Señoras y señores, amigos todos,

La última década ha sido un viaje de cooperación intrépido y de resultados fructíferos. La Iniciativa de la Franja y la Ruta fue propuesta por China, pero sus beneficios y oportunidades los comparte el mundo. Que tengamos bien presentes los anhelos de nuestros pueblos, asumamos las responsabilidades ante la historia y tomemos acertadamente el pulso de nuestro tiempo, para abrir nuevos horizontes y avanzar hacia adelante con valentía y determinación. Que profundicemos la cooperación internacional de la Franja y la Ruta y abracemos un nuevo desarrollo de calidad y nivel más altos de la cooperación de la Franja y la Ruta, con vistas a contribuir a la modernización de todos los países y la construcción de un mundo abierto, inclusivo, interconectado y de desarrollo común para todos, promoviendo así la construcción de la comunidad de futuro compartido de la humanidad.

Formulo votos por el pleno éxito del Tercer Foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional.

Gracias a todos.

Con información de Agencia Xinhua