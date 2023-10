Luisa felicitó a Daniel Noboa y le pidió cumplir con las promesas que le hizo al pueblo que lo escuchó

- Advertisement Article Top Ad -

Agradeciendo primero a Dios, Luisa González se dirigió a quienes la acompañaron en el Hotel Quito y a los ciudadanos que la escucharon a través de las redes sociales de la Revolución Ciudadana. «Siempre digo: si es sí o si es no, bendito y alabado sea el nombre de Dios porque es lo mejor. Dios ha ido delante de mí en esta campaña», señaló después de las 20:00, del domingo 15 de octubre, una vez que Daniel Noboa la superó en las elecciones presidenciales, por al menos 5 puntos, con más del 80% de votos válidos escrutados.

Inmediatamente, Luisa González agradeció a Andrés Arauz, candidato a la Vicepresidencia, y al pueblo ecuatoriano. Miles y miles de ciudadanos -anotó- que caminaron a nuestro lado, que pusieron fe y esperanza en este binomio, en el proyecto de la Revolución Ciudadana.

«Nuestros votantes reciban un abrazo, la gratitud, aquí estamos gracias a ustedes y estaremos para ustedes siempre, porque este es un proyecto político de país, que busca mejores días para los ecuatorianos. También felicitaciones a quienes no votaron por nosotros. Ha ganado el candidato que eligieron y como ecuatorianos los abrazamos».

La manabita, originaria de Canuto, en Chone, saludó a su pueblo. Y no dejó de lado a todos los representantes de la RC5, a las y los prefectos, alcaldes, presidentes de juntas parroquiales y asambleístas. A todos les dio las gracias porque trabajaron por su proyecto. También subrayó que Rafael Correa ha sido el mejor presidente que ha tenido el Ecuador y el líder de la RC5 y mientras, el público coreaba: «Se ve, se siente, Correa está presente».

Y enseguida se dirigió a quien llamó el ahora presidente electo, Daniel Noboa. «Nuestras felicitaciones, esto es democracia. Jamás hemos llamado a incendiar una ciudad; jamás hemos gritado fraude, somos un proyectos ciudadano y de país».

En ese marco, Luisa González le pidió a Daniel Noboa seriedad ante el pueblo, para cumplir con las ofertas que hizo. Anunció que telefonearía a Daniel Noboa, para felicitarle y decirle que el pueblo escuchó sus propuestas. Mientras Luisa hablaba, su militancia y sus compañeros la aplaudían.

A nuestros jóvenes -recordó Luisa- Daniel les prometió que el 100% de graduados de bachiller de los colegios tendrían cupo en la universidad; esperamos que todos los jóvenes en la próxima convocatoria tengan esos cupos; a los jubilados les ofreció que la pensión más baja sería de un salario mínimo, es decir USD 450. Esperamos que esas propuestas sean cumplidas y así reactivar la economía. También esperamos que se pueda pacificar este país y tomar el control de las cárceles, controlar la violencia y delincuencia».

Como parte de la Revolución Ciudadana, Luisa le dijo que cuente con ellos para construir esa patria digna, de oportunidades y que nuestros hermanos dejen de migrar,. Hizo un llamado para llegar a acuerdos comunes, mínimos, en busca de la unidad.

«El Ecuador necesita trabajar con la bandera amarillo, azul y rojo y una vez más ponemos a disposición todo nuestro equipo en cada rincón de la patria para levantar este país, cuente con nuestros votos en la Asamblea Nacional, para reformas legales en seguridad, salud, educación; siempre y cuando no sea privatizar nuestros recursos ni precarizar la salud, empleo, educación. Para eso no, porque nosotros hemos sido claros, la salud y educación deben ser públicas, de calidad y gratuitas; hay que respetar el derecho al trabajo, a la afiliación al IESS, el respeto a tierras ancestrales».

Finalmente, Luisa González, Luisa, Luisa, Luisa, como se hizo conocer en esta campaña, se dirigió a las mujeres de Ecuador. «Gracias a todas las mujeres que caminaron conmigo, hemos hecho historia, es la primera vez que una mujer llega a una segunda vuelta electoral», recordó. También les dijo a todas las mujeres que todas somos capaces y que se ha roto ese techo de vidrio. Anticipó que habrá más mujeres luchando por justicia y porque pare la violencia contra las mujeres.

Luisa González, la madre, la abogada, la ex funcionaria pública, la ex asambleísta y quien fue la única candidata presidencial no quiso concluir su discurso sin decir: basta de odios, de polarización, «Ecuador necesita sanar y cuenten con nosotros para un acuerdo común de patria».

Confirmado.net