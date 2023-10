Luisa González es usuaria del IESS, lo fortalecerá

- Advertisement Article Top Ad -

Antes de que termine septiembre, la vocal que representa a los empleadores, en el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), emitió una alerta: hay un alto riesgo de que se deje de cumplir con jubilados y pensionistas. El Gobierno, a través del Ministerio de Finanzas, no ha cumplido con las transferencias monetarias que se requieren. Frente a esa preocupación, Luisa González hizo un compromiso: fortalecerá al IESS.

«Al IESS lo financiaré aumentando la masa de aportantes. Y eso solamente se consigue generando empleo digno, con afiliación al Seguro Social», sostuvo Luisa González, la candidata presidencial por la Revolución Ciudadana.

En julio, la Comisión de Reformas al sistema de pensiones del IESS presentó un informe que generó angustia en los afiliados. Augusto de la Torre, su principal vocero, anunció que en dos o cuatro años, posiblemente no habrá recursos para pagar las pensiones. Por eso proponen desde aumentar los aportes hasta el número de años de salarios, para el cálculo de la pensión, de los 5 a los 30 mejores años de aportación.

En ese contexto, Luisa González, candidata presidencial de la Revolución Ciudadana, dijo: «Queridos jubilados, sus pensiones están garantizadas. Jamás permitiremos que dejen de recibir su dinero nuestros hombres y mujeres que tanto trabajo entregaron a su patria».

Además la manabita Luisa González contó que el año pasada, ella y su hijo menor, Josué, se atendieron en una casa de salud del IESS, en Manta. También contó que su padre acude tres veces por semana a hacerse hemodiálisis, gracias a que estuvo afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

«Yo también he sufrido ante el temor de que se suspenda el acuerdo con las clínicas privadas, en donde los pacientes se hacen las hemodiálisis, por las deudas. Me reuní con voceros de las clínicas privadas. Mi compromiso es hacer un cronograma de pagos, empezar a hacer desembolsos. Nuestros hermanos no se pueden quedarse sin atención digna en salud», aseguró Luisa González.

