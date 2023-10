La manabita Luisa González es una especialista en gestión pública, muy comprometida con el Ecuador

- Advertisement Article Top Ad -

«Vamos mamita, su lucha no ha empezado ahora ni hace unos meses. Inició hace más de lo que podemos recordar», le dijo a Luisa González, su hijo mayor, César, de 29 años. La candidata presidencial de la Revolución Ciudadana lo leyó y los ojos se le llenaron de lágrimas. El mensaje de WhatsApp también traía el versículo de la Biblia (Timoteo 1:7): «porque no nos ha dado dios espíritu de cobardía sino de poder, de amor y de dominio propio», segunda de Timoteo 1.7.».

Además, la tarde del 1 de octubre del 2023, a menos de dos horas del debate presidencial, César le compartió a su mamá Luisa una foto, que la llevó a la época en la que él era apenas un bebé, de brazos. Y ella, una adolescente.

La manabita Luisa Magdalena González Alcívar no es una mujer tibia. No se conforma con cumplir con lo mínimo, no acepta lo que le toca, tiene la certeza de que se puede cambiar el mundo. La maternidad para ella ha sido toda una aventura, pero además la alegría, la ternura, la dicha, el motor de su vida. En noviembre cumplirá 46 años y al hablar de César y de su hijo menor, Josué, de 10 años, se emociona, le cambia la voz, se le pone la piel de gallina.

Cuando era muy jovencita, en Canuto, en Chone, abrazó a César y le prometió que saldría adelante, cuando no contaba ni con un título de bachiller. Tras decidirse a retomar los estudios que dejó por el embarazo no paró. Se graduó del colegio a los 22 y empezó en la Universidad Central. Estudiaba Leyes cuando consiguió una oportunidad de trabajo como asistente de investigación más una beca para concluir su carrera en la UIDE.

Con una hoja de vida llegó a la Presidencia de la República como asesora de la Secretaría de Comunicación y escaló a coordinadora de Recursos Humanos, desarrollo institucional y capacitación de la Superintendencia de Compañías.

Siguió preparándose, con un crédito del IECE se pagó su primera maestría en Alta Gerencia en el IAEN. Luego fue por otra más, en Economía Internacional y Desarrollo, de la Universidad Complutense de Madrid.

En 2010 fue nombrada coordinadora general de agenda estratégica presidencial en la Presidencia. En 2011 trabajó como vicecónsul del Ecuador en Madrid, en España, y en 2014, como viceministra de Gestión Turística y después llegó a ser ministra encargada.​

En 2015 se volvió Subsecretaria encargada de la agenda presidencial y más tarde Secretaria General de Despacho Presidencial. Ese mismo año además se desempeñó como cónsul general del Ecuador en Madrid.​ En enero del 2017, Rafael Correa la nombró Secretaria Nacional de la Administración Pública, secretaría suprimida el 24 de mayo.

Durante todo ese recorrido, Luisa González fue imparable, muy exigente; les pidió a los ministros cumplir con los compromisos, no desperdiciar el presupuesto ni el tiempo. Es una técnica, no improvisará en la Presidencia de la República. Al llegar a Carondelet, Luisa sabrá exactamente qué pasos dar. Muchos le dicen que la función pública es ingrata; ella admite que se enamoró de esa posibilidad de servir; lo mejor del mundo ha sido poder, por ejemplo, ver la cara de los niños y niñas en la inauguración de una nueva escuela; también de los adultos mayores recibiendo medicina y buena atención en los hospitales.

Suena a un eslogan, pero Luisa González, quien el domingo 15 de octubre, podría convertirse en la primera mujer en ser elegida Presidenta del Ecuador, sabe qué es lo urgente, lo emergente y lo permanente. Está lista para ser la capitana del barco, como le dijo la prefecta de Pichincha y presidenta del Congope, Paola Pabón. Y sabe que puede contar con un equipo con experiencia y amor por el Ecuador, sus compañeros de la Revolución Ciudadana.

Confirmado.net