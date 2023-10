No se olvidarán la cédula… | Por Juan Cárdenas

- Advertisement Article Top Ad -

Se acerca la hora cero. “Esa gente” está nerviosa, con la angustia de que nada les sale bien. Desde el bendito debate el pobre heredero no para de bajar. Un consultor amigo le describió como “cojud…” Con esos amigos, para qué enemigos. Que está preocupado por los salarios en el Ecuador que para su gusto son muy altos. Basta con que no se mueran de hambre. Que los niños no tienen que ser vagos. Desde chiquitos deben ir a trabajar en las cuadrillas de sus haciendas bananeras.

Que los viejitos no se enferman, no es necesario gastar en atención médica. ¿Será que a los veteranos ya nos descartó? El binomio reaccionario luce destemplado: ella dice que va a privatizar todo; en cambio él tibiamente le desmiente. Ella propone la desaparición del Estado: él le reclama porque quiere dejarle sin chamba.

La funda de víveres con quáker, los abrazos y besos forzados ya no alcanzan, la gente se resiste. Bajan la siguiente cifra que es la calumnia y la mentira cerdosa a cargo de los odiadores, para que le acusen a Correa del asesinato del excandidato. Pero el pueblo ya no les cree y se cabrea ante tal perversidad. A los medios pautados tampoco les cree. Están desesperados.

¡Chuta, ya está!, usaron todo el cartón que les sobra para pegar la foto de medio cuerpo entero del Danielito y aprovechar su pinta de pelucón disfrazado de pueblo para sorprender a los incautos. Ni eso, oiga. No mismo le creen. Dicen que cuando se moje el cartón se arrugará el candidato. Si le prenden candela, tendremos sólo cenizas.

Si el viento tumba el cartón, habrá un candidato por los suelos, pisado y “usado” por perros y gatos, como si fuera un simple vasallo, cuando se trata de un rico heredero. Y los cartoncitos están por todo lado, pero con la indiferencia de las mayorías que repiten el adagio popular: “quien no te conozca, que te compre”. Fue un globito inflado por causa de una muerte; y desinflado por la misma razón.

En la orilla del pueblo se consolida una decisión que ha trascendido a la militancia de la RC-5, para convertirse en clamor nacional por la urgencia de recuperar la seguridad ciudadana de manos de la delincuencia organizada que se ha tomado el Estado con la permisión de quienes debían protegernos y no lo hicieron; por la institucionalidad estatal para que vuelvan a actuar las funciones del Estado. Se cansó la gente de este remedo de democracia infiltrada por los perversos utilitarios del poder, cual si se tratara de un botín arranchado al soberano. Las demenciales acusaciones inventadas por mentes afiebradas les estalló en la cara.

Nos encaminamos al encuentro con la Patria de todos, hasta de los banqueros que paguen sus impuestos y no laven dinero sucio. Todos tendremos cabida tal como cuando construimos un estado de bienestar en la Década Ganada, donde estuvo LUISA, tomando decisiones, definiendo el futuro con la capacidad y experiencia inspiradas en su vocación de servicio público. Se acerca, compatriotas, la hora de la verdad. Entonces, ¡a cuidar los votos con celo y patriotismo!

Por Juan Cárdenas