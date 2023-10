Luisa González gobernará con acciones articuladas en territorio con autoridades y entes regionales y locales

- Advertisement Article Top Ad -

La candidata presidencial por el movimiento de la Revolución Ciudadana, Luisa González, destacó este jueves que su Gobierno, de resultar electa en la segunda vuelta de este domingo 15 de octubre, articulará en territorio las políticas que permitirán levantar al Ecuador que ahora mismo «está de rodillas».

En entrevista con Radio Volante, en la provincia de Manabí, González destacó que su Gobierno no sólo estará representado por su figura, sino por el trabajo activo del equipo de trabajo que formará con su tren Ejecutivo, prefectos, alcaldes y asambleístas.

La aspirante a Carondelet agradeció al masivo apoyo durante el cierre de campaña en Quito el día miércoles, pese a la lluvia y el frío en la capital ecuatoriana, al tiempo que indicó la Revolución Ciudadana posee un proyecto político, más allá de una candidatura presidencial.

«Vamos con fe, con esperanza, con optimismo. Gracias por su apoyo. Aquí hay un proyecto político aquí, no solamente Luisa González, aquí hay gobernabilidad, aquí hay el bloque más grande en la asamblea en Manabí, prefecto alcaldes, su presidenta manabita en el resto de la patria, como bien mencionaba a Raúl en Santo domingo de los Tsáchilas hicimos una reunión, prefectos, alcaldes, juntas parroquiales, asambleístas a nivel nacional», dijo González.

- Advertisment Article Inline Ad -

«Sí, vamos a gobernar este país para sacar adelante a nuestra gente y para poner de pie una patria que nos la tienen de rodillas en conjunto en equipo, porque se requiere articulación en el territorio», agregó.

Sentenció que, a diferencia del otro candidato con el que se medirá en la segunda vuelta, Daniel Noboa, ella; Luisa González, lidera un equipo de trabajo que tiene claridad en cómo gobernar con articulación para el diseño y ejecución de políticas públicas acertadas.

«La Revolución Ciudadana y Luisa González, nosotros tenemos un equipo de trabajo.Aquí ustedes no ven una persona solita que no saben ni cómo va a gobernar, ni con quién. No, aquí hay un equipo que vamos a articular en el territorio, con la gente y con las agrupaciones, con los gremios, por supuesto», aseguró la candidata.

Luisa González además se refirió al segundo debate presidencial, que protagonizó junto a Noboa el pasado 1 de octubre, el cual, a su juicio, sirvió para que los ecuatorianos tuvieran en adelante mejor visión sobre las propuestas de Gobierno de cada candidato.

«Después del debate, De hecho, me preguntan los periodistas cuando salí y me preguntan quién ganó y le digo, el pueblo ecuatoriano. Gana el pueblo ecuatoriano en el debate porque el pueblo ecuatoriano pudo ver y analizar quién es Luisa González, quién es Daniel Noboa, cuáles son las propuestas, porque de allí sale cómo vamos a gobernar este país y cómo vamos a dar solución a los problemas que ustedes tienen hoy, que también son nuestros problemas, son mis problemas», enfatizó la candidata de la Revolución Ciudadana.

Manuel F. Díaz / Confirmado.net