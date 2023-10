Campaña sucia: es falso que EE.UU. ha retirado la visa a Luisa González y Andrés Arauz

- Advertisement Article Top Ad -

A pocas horas de que empiece el silencio electoral, el viernes 13 de octubre del 2023, la campaña sucia no se detiene. En redes sociales como TikTok circulan videos y mensajes con falsedades. Por ejemplo se trata de engañar al ecuatoriano al asegurar: «Urgente. Estados Unidos ha retirado la visa a Luisa González y Andrés Arauz por actores intelectuales del caso Villavicencio».

Ese es uno de los bulos, mentiras o fake news, a través de los que se busca desprestigiar a los candidatos de la Revolución Ciudadana. Los representantes del movimiento y su líder, Rafael Correa, han reiterado que el asesinato de Fernando Villavicencio, exasambleísta y excandidato presidencial, los perjudicó directamente, ya que Luisa González lideraba las encuestas e incluso se decía que ganaría en primera vuelta.

Marcela Aguiñaga, presidenta de la Revolución Ciudadana, ha pedido a las autoridades que investiguen el asesinato. También la bancada de asambleístas ha adelantado que formará una comisión para investigar este crimen.

Además, el 21 de septiembre, Luisa y Andrés tuvieron una reunión con Michael Fitzpatrick, embajador de Estados Unidos. Coordinaron esfuerzos para enfrentar al narcotráfico. Luisa González renovó su visa hasta el 17 de septiembre de 2023 y Andrés Arauz hasta el 6 de junio del 2023.

Sin embargo no solamente cuentas falsas o sin mayor reconocimiento están difundiendo mentiras sobre Luisa González y Andrés Arauz, también personajes como Luis Noboa, primo de Daniel Noboa, el otro candidato, lo ha hecho. En su cuenta de X (red que aún se conoce como Twitter), Luis Noboa compartió un supuesto audio de Rafael Correa, líder de la RC5, en el que supuestamente llama a mover el voto nulo. Eso es falso.

En esta última semana, previa a las elecciones del domingo 15 de octubre, a la única mujer que fue postulada como candidata a la Presidencia de la República, le adulteraron una declaración en un canal de televisión (Ecuavisa). De esta forma se intentó manipular una opinión, para confundir a los ciudadanos.

Luisa González también ha enfrentado violencia política, le han dicho títere y la han insultado por haber terminado el colegio a los 22 años. Eso no ha ocurrido con otros candidatos.

Meses atrás circularon en redes sociales, supuestos mensajes a través de los cuales, Luisa González insultaba a su binomio, Andrés Arauz. Y eso no es real. Luisa valora a su compañero, ha reiterado que son un equipo. Al contrario de lo que ocurre con Daniel Noboa, a quien no se la ha visto cerca de Verónica Abad, luego de que difundieran sus opiniones en torno a que se debe privatizar la educación, la salud y la Seguridad Social; sus afirmaciones de que las mujeres que son madres deben ganar menos que los hombres, etc.

Ante las fake news y más manipulaciones en redes sociales, Luisa González ha invitado a dejar la campaña sucia y a trabajar por el bien de la patria.