¡Luisa presidenta!, corearon los ciudadanos, en el cierre de campaña de la Revolución Ciudadana

Con abrazos, selfies tomados al paso, cartas, dibujos, artesanías y hasta unos aretes con una miniatura en forma de guagua de pan, Luisa González recibió el cariño de la ciudadanía, en cierres de campaña en Cuenca y en Quito, entre ayer y hoy, martes 11 de octubre. «Este domingo 15 no es una elección más, nunca tuvimos un Ecuador tan destrozado y esos niveles de inseguridad. Tampoco estuvimos tan excluidos como hoy, por eso resistimos, para transformar al Ecuador», dijo la candidata presidencial por la Revolución Ciudadana.

Soportando la lluvia, cubriéndose con paraguas y ponchos de agua, los ciudadanos acompañaron a Luisa y a su binomio, Andrés Arauz, en El Tránsito de Chillogallo, en el sur de Quito, hasta casi las 20:00. «Aquí no hay un pueblo pagado sino convicción; vamos a cambiar la realidad de este país. Vamos a volver a tener una patria digna, de oportunidades, que no expulse a nuestros hermanos porque aquí no encuentran trabajo«, les dijo.

La ciudadanía le respondió con un coro: «¡Luisa presidenta, Luisa presidenta, Luisa presidenta!», pese al frío y a la lluvia. Hombres y mujeres la escucharon atentos. Algunos no dejaron de filmar su intervención; otros movían el brazo derecho, abriendo y cerrando la mano, mostrando intermitentemente cinco dedos, como la lista 5, de la Revolución Ciudadana.

Andrés Arauz, candidato vicepresidencial, les dijo a los presentes que en pocos días el país tendrá que tomar una decisión. Se refería a la segunda vuelta electoral, que se desarrollará el domingo 15 de octubre. «Esta segunda vuelta tuvo un día clave, frente a todos los canales de televisión y medios del país, tuvimos a una mujer aguerrida, con conocimiento y experiencia, enfrentarse a los intereses oligárquicos de frente. Ecuador pudo reconocer a su lideresa. Es nuestra futura presidenta, Luisa González«.

La jornada de este miércoles 11 de octubre, Luisa González la pasó recorriendo algunos sectores de Quito. En Calderón tuvo una reunión con pobladores, que le pusieron sobre la mesa sus necesidades. También le mostraron su respaldo. Y le hicieron sentirse acompañada.

Ayer, en Cuenca, Luisa le contó a la ciudadanía que se reunió con su alcalde, Cristian Zamora, quien ganó por la Izquierda Democrática. «No somos de la misma línea política, pero por nuestra patria nos unimos. Ahora no se trata de banderas políticas sino de sentarnos en la misma mesa para hablar, conocer necesidades de Cuenca, del Austro, de todo el país».

También les recordó que el fin de semana estuvo en Santo Domingo de los Tsáchilas, en una reunión ampliada con autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados. Quiere trabajar en unidad, con todos ellos. «Me importa la gente, mis hermanos, incluso quienes no votarán por la Revolución Ciudadana», reiteró.

Visiblemente emocionada, frente a los cuencanos, Luisa les repitió que apenas habrá un año y medio para trabajar en la Presidencia de la República. Se necesita conocimiento para aplicar la política pública. También experiencia. No la tienen aquellos que han alquilado un partido y nunca han caminado con ustedes, advirtió.

Una Luisa más cercana, conmovida ante el respaldo de los ecuatorianos les dijo su verdad: ella es madre, madre soltera, nacida en Canuto, en Chone. Ella ha vivido lo que la mayoría, ella estudió en una escuela y colegios públicos, también en la Universidad Central, que dejó por una beca en la UIDE y por un trabajo. Sabe lo que es esforzarse para salir adelante.

Al despedirse, en el cierre de la campaña en la Sierra, Luisa les recordó que difícilmente trabajará por la mayoría de Ecuador quien nunca ha ido a un hospital público, quien nunca ha aplicado por un cupo a una universidad pública ni se ha subido a un bus. Su contendiente es Daniel Noboa, de la Alianza ADN, hijo del hombre más rico del Ecuador, con una fortuna, que alcanza los mil millones de dólares.

«Ellos no saben lo que es buscar un puesto de trabajo y regresar a casa sin esperanza porque no lo encuentras. No conocen lo que es mirar a los ojos a nuestros hijos en esas condiciones. Aquellos que no saben lo que siente una madre en su corazón cuando un hijo tiene que migrar porque aquí no encuentra ni empleo ni acceso a la universidad, qué van a entender y cómo van a hacer la política pública si no entienden las necesidades…».

En Chillogallo, en el sur de Quito, Luisa pidió no olvidar que este domingo 15 de octubre hay mucho en juego. Están en juego los derechos a un empleo justo, con afiliación al IESS y que al ir a un hospital atiendan con calidez y que más que nada haya medicinas y que funcionen todos los quirófanos.

Los presentes no dejaron de corear su sentir, su anhelo: ¡Luisa presidenta!, ¡Luisa presidenta! #PorElBienDeTodos