Luisa González pide no caer en manipulaciones y llama a unirse al trabajo para poner de pie al Ecuador

La candidata presidencial por el movimiento de la Revolución Ciudadana, Luisa González, anunció este miércoles acciones para devolver la seguridad a las calles del país, comenzando por la devolución del presupuesto que fue retirado a esta área durante el Gobierno de Lenin Moreno (2017-2021).

En entrevista con Unsion TV, en la provincia de Azuay, González precisó que durante la Administración de Moreno, él y su vicepresidente, Otto Sonnenholzner, retiraron unos 3 mil millones de dólares al presupuesto de seguridad, afectando a instituciones como la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Fiscalía General, Corte Nacional de Justicia y el sistema integrado de vigilancia ECU 911.

Además de la devolución del presupuesto, González anunció que su Gobierno, de resultar vencedora en la segunda vuelta de este domingo 15 de octubre, brindará protección a magistrados o efectivos policiales que se dediquen a la investigación de casos delicados, de gran importancia.

«En el Gobierno del señor Sonnenholzner, con Lenín Moreno, le quitaron 3 mil millones de dólares a la seguridad, a la Policía y Fuerzas Armadas, ECU 911, Fiscalía General, Corte Nacional de Justicia, Consejo de la judicatura. Y así estamos hoy. ¿Qué voy a hacer? A devolver los presupuestos y si conozco que un fiscal que un juez está llevando un caso delicado, pues a darle toda la protección con la Fuerza Pública, para que pueda llevar el caso adelante y tener la protección y la seguridad para él y para su familia en el Estado, eso es fundamental, porque si no, el día de hoy estamos viendo que incluso policías que han investigado casos muy delicados, se han visto removidos de la función en la que están cumpliendo y llevados a zonas de frontera, a zonas donde hay mayor índice de riesgo», expresó González.

Señaló que, inclusive, los funcionarios que adelantaron la investigación que derivó en el informe León de Troya, en el que se revelaron vínculos del Gobierno del presidente Guillermo Lasso con la mafia albanesa, sufrieron persecución del Estado sin que la Fiscalía General actuara para brindarles garantías, seguridad.

Criticó que además, la Fiscalía, alineada con el Gobierno de Lasso, no haya ejercido acciones en torno al asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago, a manos del crimen organizado, así como en lo referente al atentado contra el alcalde de Durán, en la provincia de Guayas, Luis Chonillo.

«Incluso los policías que investigaron el caso de León de Troya, del presidente Guillermo Lasso. Hay ya denuncias que ellos han sufrido la persecución del Estado, pero no vemos que la Fiscalía tome acciones inmediatas en el caso de León de Troya, en el fallecimiento y asesinato del del ex del alcalde de Manta, Agustín Intriago, del alcalde Luis Chorrillo, del atentado que sufrió», enfatizó la candidata.

Villavicencio: Único caso movido

Luisa González indicó que, a nivel de las competencias de la Fiscalía General, el único caso movido ha sido el correspondiente al asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, perpetrado en agosto pasado a 11 días de celebrarse la primera vuelta electoral, y por el cual se ha pretendido responsabilizar a la Revolución Ciudadana y su líder, el expresidente Rafael Correa.

«El único caso que se ha movido es el de Fernando Villavicencio y ojo, que aún tenían tiempo para seguir investigando. Aún tenía tiempo para no cerrar la instrucción fiscal, pero la cierran un poco antes de las elecciones. Y deja mucho a la duda de los ecuatorianos», dijo la aspirante a Carondelet.

Llamó a la reflexión a l pueblo ecuatoriano en torno a este tema, pues señaló que la Fiscalía ha seguido un procedimiento lleno de irregularidades, como el cerrar la instrucción fiscal inmediatamente después del asesinato de siete personas vinculadas en el caso Villavicencio; tomando además testimonio adelantado bajo juramento a un testigo, todo esto cuando aún quedaba tiempo para continuar la investigación.

González apuntó además a cómo se pretende utilizar este caso nuevamente a pocos días de la segunda vuelta de elecciones presidenciales.

«Nos quieren tomar el pelo a los ecuatorianos, nos quieren tratar y me van a perdonar lo que voy a decir, pero nos quieren tratar como ignorantes. ¿Cómo va a ser posible que en tan poco tiempo y después de asesinar a todos los involucrados, a los testigos de este caso, de pronto, cogen y cierran en la instrucción fiscal y dicen que es culpa del ‘Gobierno de Correa’. Y ojo, Gobierno que ya no está hace 6 años (…) Entonces , aquí hay una manipulación, de la que no quiero entrar en detalles, pero que sí le llamo a los ciudadanos primero a vencer el temor, a dejar el odio. A este país lo levantamos con unidad, con paz, que es lo que necesitamos. Y con amor por nuestra Patria. Reflexionen ustedes», sentenció González.

Manuel F. Díaz / Confirmado.net