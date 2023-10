La odisea de los cojudos | Por Rubén Andrade Ortiz

- Advertisement Article Top Ad -

Alvarado, el gerente de la agencia del Banco Provincial de Desarrollo a Fermín: “Su carpeta está perfecta, pero hoy dada la situación del país, el banco está tomando otros recaudos a la hora de dar un préstamo, y su cuenta no tiene el volumen para aspirar al monto al que usted pide, pero a mi se me ocurrió una solución, digamos que, si usted ese dinero que tiene en su caja de seguridad lo tuviera en su cuenta, casa central vería que Fermín Perlassi pide cien mil pero tiene en su cuenta ciento cincuenta mil dólares, perfecto. Entonces ahí el crédito sale inmediatamente, yo se lo aseguro. Si usted se decide a depositar, el lunes este crédito está aprobado y el miércoles usted tiene la plata depositada en la cuenta, se lo garantizo.”

“El conocimiento es poder, el que tiene el dato tiene el poder, y el que no tiene idea, después de dudar un poco, le hace caso al gerente del banco, deja de ser un gil y se convierte lamentablemente en un reverendo pelotudo”, dice para sí Fermín, mientras deposita los ciento cincuenta y ocho mil dólares un viernes 30 de noviembre de 2001, a las 3:30 de la tarde.

Este es un relato de la película argentina: La Odisea de los Giles, estrenada en el 2019. Dicha película narra la odisea que vivieron los habitantes del pueblo de Alsina, al confiar sus ahorros en dólares en el Banco Provincial de Desarrollo, ahorros que fueron a parar en manos de Manci, un abogado, amigo del Intendente que, en complicidad con Alvarado, el gerente de agencia, aprovechándose de información privilegiada, le hizo un crédito en pesos, que Manci lo pasó a dólares. Y Manci salió ese mismo viernes con todos los dólares que había en el banco.

Esta es una triste y perfecta recreación de lo que pasó en Argentina en el 2001, algo muy similar a lo que pasó en el feriado bancario en el Ecuador en el 1999. La mayoría de argentinos y ecuatorianos fueron estafados por el sistema financiero, nos vieron la cara, en definitiva, fuimos unos giles de los gobernantes y banqueros de turno.

Hoy 24 años después, vivimos un infierno en este pequeño pero bonito país. Hace dos años llegó un banquero al gobierno, y su cuñado al poder, y nos volvieron a ver la cara de giles. Este banquero nos dijo que en cien minutos iba a resolver los problemas de los ecuatorianos. Los resultados vuelan por los aires: somos el país más violento de América Latina, no hace falta que repita acá todo el mal que vivimos a diario por culpa de los ineptos y corruptos que nos gobiernan.

Para completar este caos, tenemos elecciones adelantadas, el inepto de Guillermo, en vez de renunciar, se mandó la muerte cruzada y seguirá cruzado de brazos en Carondelet hasta el 21 diciembre. Su gobierno se hizo insostenible pasados los cien minutos.

En medio de todo este caos vimos el debate de segunda vuelta entre Luisa González y Daniel Noboa, debate que lo ganó Luisa. Demostró que conoce el funcionamiento del Estado ecuatoriano y dio la impresión de estar mejor preparada que Noboa. Por su lado a Noboa estuvo lento y sacando una veta anticorreista que no se la habíamos conocido, se lo vio repetitivo y carente de fundamentos.

Lo cómico del debate vino al día siguiente, en una entrevista a un medio digital, salió Antonio Ricaurte, en calidad de analista político, a decir que a Noboa se lo vio un poco cojudo, y que ser medio cojudo en política es importante, “o sea, para ganar elecciones ser cojudo es importante”, soltó otras perlas de un nivel hiper sesudo, que me hizo recordar aquella frase del relator de fútbol: ¡mamita querida, para qué te traje!

Y para cerrar con broche de oro, el gobierno de Lasso dejó que asesinen a siete sicarios implicados en el asesinato de Villavicencio, y la Fiscalía General del Estado corrió a montar una farsa, un burdo sainete, con un testigo sacado de la chistera, para vernos la cara de cojudos a los ecuatorianos.

Al final los habitantes de Alsina lograron recuperar su dinero, de una forma poco ortodoxa eso sí. Y Fermín nos dice: “Finalmente ser un gil no está tan mal, porque lo que no te dice nadie, ni siquiera el diccionario, es que los giles somos personas, que aprendimos a levantarnos una y otra vez, a no bajar los brazos nunca, nunca.”

La mejor forma de terminar con esta odisea que ha separado miles de familias, es votando con alegría, sin odio, votando por el bien de todos, votando por este pequeño, pero bonito país.

Por Rubén Andrade Ortiz