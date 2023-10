Luisa González rechaza campaña sucia contra su candidatura en base a mentiras y odio

- Advertisement Article Top Ad -

La candidata presidencial por el movimiento de la Revolución Ciudadana, Luisa González, remarcó este martes que existe una campaña sucia contra su candidatura y su tolda política, que inició en el momento en que acudió al Consejo Nacional Electoral (CNE) a inscribirse como aspirante a la Presidencia del Ecuador.

En entrevista con La Voz del Tomebamba, en la provincia de Azuay, González se refirió a los intentos de algunos sectores de inculpar a la Revolución Ciudadana y a su líder, el expresidente Rafael Correa, del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, perpetrado el pasado 09 de agosto en plena campaña de la primera vuelta.

De acuerdo con González, el reciente pronunciamiento de la Fiscalía General sobre el testimonio adelantado por un testigo sobre los autores intelectuales detrás del asesinato Villavicencio, es un intento de incidir en la elección presidencial de segunda vuelta que se celebra este domingo 15 de agosto.

«Una semana antes de las elecciones, más o menos, asesinan a Fernando Villavicencio, 11 días antes. Ahora, en esta recta final de las elecciones empiezan a darse hechos, con los que yo lo podría decir, nos quieren tomar el pelo a los ecuatorianos, nos quieren robar la democracia a los ecuatorianos, aquí todos deben elegir en libertad, pero también en base a la verdad», dijo González.

«Necesitamos cambiar este país, se nos cae en pedazos», añadió la candidata de la Revolución Ciudadana.

Desestimó los señalamientos hechos por el excandidato presidencial Christian Zurita, quien en la primera vuelta tomó el puesto de Villavicencio como postulado por el movimiento Construye.

Luego del pronunciamiento de la Fiscalía, Zurita declaró públicamente que conocía sobre el testimonio adelantado por el testigo en cuestión y aseguró que el autor intelectual del asesinato de Villavicencio era «el Gobierno de Correa».

Sobre este particular, González sostuvo que esta versión no es más que un intento por incidir en el voto de los ecuatorianos, por lo que llamó a ganar las elecciones con propuestas para el desarrollo del país, por encima de las mentiras, el odio y el miedo.

«¿Y Zurita qué dice? Que la culpa es del Gobierno de Correa, el Gobierno de Correa, señor, hace 6 años no somos Gobierno. Ya basta le toman el pelo a los ecuatorianos por querer incidir con esto en el voto (…) Por favor ecuatorianos, basta de odios y de mentiras. Aquí las elecciones hay que ganarlas con propuestas, con amor por la Patria, no con odio ni con miedo».

Señaló que los ataques contra su movimiento político y su candidatura están basados en mentiras, información falsa, ante su evidente ascensión en la intención de voto, por encima del otro candidato, Daniel Noboa, de Acción Democrática Nacional (ADN).

«Mire, es parte de una campaña sucia brutal que he venido recibiendo desde que inicie la campaña (…) Lo primero que me hicieron en el CN fue rociarme gas pimienta en los ojos y de ahí nacieron las gafas, porque no podía resistir la luz del Sol, me dejaron totalmente lastimados los ojos. Lo siguiente ha sido inventarme una serie de falsedades (…) Porque la gente ha visto las encuestas, ellos saben de las encuestas, estoy arriba del otro candidato y allí se exacerban los ataques», precisó Luisa González.

Manuel F. Díaz / Confirmado.net