“Vinieron los sarracenos y nos molieron a palos…” | Por Juan Cárdenas

Les abrió las puertas de nuestra endeble soberanía a los modernos “sarracenos” que armados de codicia buscan en la sumisión la ocasión de hacer buenos negocios. Es la mayor expresión del entreguismo servil al imperio que con cualquier pretexto penetra sus fauces en los países tercermundistas para el saqueo de sus recursos. Le llaman cooperación para esconder sus operaciones depredadoras. Vienen a espiarnos para luego llamarnos a la orden de sus foráneos intereses, contando con el besamanos de los que se deslumbran con la imagen del invasor anglosajón. Que la Corte Constitucional a la que un chistoso calificó “de lujo”, esté a la altura de nuestros valores soberanos para impedir este atropello. Que van a venir por mar. Avisen cuando se vayan. Si a los neoliberales se les pregunta ¿qué es la soberanía?, contestan ¿qué es eso?

Al niño rico sus tutores (el traidor y el banquero), le aconsejaron que para el debate se sature de odio; él bien mandado, se lanzó por el despeñadero del anticorreísmo y le fue mal. Que la tabla de la droga. Doña Luisa con santa paciencia le recordó, no a él, sino a la gente, que se trata de umbrales de consumo para distinguir entre el delincuente traficante y el consumidor que requiere atención médica para curar su adicción. Si hubiera la tal tabla, porqué no la derogó Danielito, cuando estuvo en la mayoría del banquero en la Asamblea, sencillamente porque no la hay, pues se trata del marco referencial desde la OMS para que los países tomen sus decisiones sobre políticas antidrogas. Los que la consumen tienen que ser atendidos con programas de salud pública por parte del Estado; y no acinar las cárceles con enfermos por la droga y la pobreza. Lo del terraplén de 1.500 millones de la Refinería del Pacífico donde propuso el rico heredero levantar viviendas, fue otro paso en falso. Basta recordar el desglose por rubros y costos que hizo en la Asamblea Nacional el exministro de Hidrocarburos del gobierno de Lasso, Xavier Vera, para desmentir a los calumniadores, farsantes y al nervioso segundón.

Desde las entrañas del Ecuador profundo surge la figura de LUISA GONZÁLEZ: capaz, firme, estadista, serena, objetiva y didáctica para exponer su plan urgente, emergente y permanente de gobierno, con la convicción que supo transmitir al electorado de que es posible, en el tiempo que le corresponderá gobernar para servir a la Nación. Fue nítida su explicación de la forma y el financiamiento para acometer desde el primer día con la tarea impostergable de acabar con la inseguridad que nos está matando. Lo del empleo es una propuesta creíble, atada a la reactivación económica, con incentivos, condonaciones y mercados para todos los actores, especialmente de la economía popular y solidaria.

Se viene la hora de la verdad. Usted frente a la urna de la esperanza, sin los trinos de los escandalosos y odiadores. Nos jugamos el futuro, no hay tiempo para experimentos camuflados en los nefastos privilegios de “esa gente”, que nos han condenado a la sociedad más inequitativa y violenta del planeta. El voto en democracia es nuestra herramienta. El voto es nuestra salvación. Démonos el chance de soñar en un estado de bienestar. El futuro del país está en nuestras manos. ¡Hagámoslo!

Por Juan Cárdenas