Los ataques se incrementan; Luisa irá hasta las últimas consecuencias ante denuncia temeraria de Bravo

Se acerca el domingo 15 de octubre, cuando se desarrollarán las elecciones presidenciales en Ecuador. Y los ataques en contra de Luisa González, de la Revolución Ciudadana, aumentan. Ayer, sábado 7, Luisa desafió a Freddy Bravo, exgobernador de Guillermo Lasso, a presentar firma y rúbrica en la Fiscalía, para responder de forma urgente, ante su denuncia maliciosa y temeraria.

Bravo, quien se desempeñó como gobernador de Lasso, en Loja, aseguró que Luisa González supuestamente tiene cuentas en Andorra, en Europa.

Frente a ello, Luisa González se pronunció en un encuentro con compañeros militantes de la Revolución Ciudadana (alcaldes, prefectos, miembros de juntas parroquiales y asambleístas). «Se van incrementando los ataques y la campaña sucia. No caeremos en eso. Pero nos llevan al plano judicial, una vez que Freddy Rivera ha dicho que yo tengo dinero en paraísos fiscales. Yo lo desafío a presentar su firma y rúbrica y llegaré hasta las últimas consecuencias porque se ha metido con mi nombre y con mi honor».

En ese ámbito, el judicial, Luisa González, candidata presidencial por la RC5, sostuvo que encarará esta denuncia.

«Usted presente las pruebas, que yo me sabré defender con la verdad que me asiste. No puedo permitir que cuando la democracia se manifiesta (a través de elecciones), empiecen los ataques de forma absurda y mentirosa, en contra del pueblo porque no es solo en contra de Luisa González. Esto es en contra de la oportunidad de los ecuatorianos de volver a la senda de la paz, la patria nos necesita a todos movilizándonos en cada territorio».

Sobre esta denuncia, el líder de la RC5 y expresidente de Ecuador, Rafael Correa, se manifestó en X: «El exgobernador de Lasso denunciando ‘cuentas secretas’ de Luisa en Andorra. Lanzan las más ridículas fake news. Lo que queda claro es el apoyo de Lasso y su impresionante doble moral, porque es él el que siempre ha tenido cuentas off shore».

El exgerente de la AGD, Carlos Bravo, también hizo un comentario al respecto en redes sociales: «Esa tal denuncia del malandrín sujeto Freddy Bravo en contra de la candidata presidencial Luisa González es un papelucho que no sirve ni siquiera para poner mote con chicharrón». Esto último en referencia al apodo con el que se le conoció a Bravo, desde que fue diputado. Bravo fue parte del Prian, de Álvaro Noboa, el PSC y Podemos de Paúl Carrasco.

Sobre la denuncia, incluso en redes sociales, se ha desmentido desde la existencia del supuesto banco en donde según Bravo existirían los recursos no declarados.

