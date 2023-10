Luisa González negociará con concesionarias de campos petroleros para aumentar la producción de crudo

- Advertisement Article Top Ad -

La candidata presidencial por el movimiento de la Revolución Ciudadana, Luisa González, anunció que al llegar al Gobierno, de resultar electa este 15 de octubre, iniciará un proceso de negociación concesionarias de pozos petroleros para aumentar la producción de crudo en el Ecuador.

En entrevista en el espacio El Candidato, de Gama TV, González se refirió a la necesidad que tiene el país de aumentar la producción petrolera, la cual señaló que ha llegado a sus niveles más bajos en 20 años.

De acuerdo con González, existen al menos 22 campos petroleros concesionados, sobre los cuales negociarán con empresas que les explotan en términos de inversión y extensión de plazos en las concesiones, de manera que el resultado sea el aumento de la producción.

Precisó además que esta iniciativa irá acompañada del fortalecimiento de la estatal Petroecuador, objeto de mal manejo en la actualidad que se traduce en desinversión en el mantenimiento y consecuentemente en la caída de la producción.

La aspirante a Carondelet enfatizó en que estas medidas servirán para compensar lo que el Ecuador estaría dejando de producir producto del cese de actividades extractivas en el bloque 43 de la reserva de Yasuní ITT.

«Hay cerca de 22 campos que están ahora mismo concesionados que están en manos de las empresas privadas próximos a vencer. Nosotros, lo que haría Luisa González es sentarnos con los con esas empresas y negociar que aumenten su inversión, se alarga el plazo y que aumente la producción petrolera, pero también fortalecer desde Petroecuador, nuestra empresa pública de petróleo», indicó González.

«Siempre fue eficiente (Petroecuador), fue eficiente en la extracción de los barriles de petróleo, pero actualmente hay un mal manejo, no se le ha reforzado, no se ha hecho inversión en mantenimiento, no se la fortalecido (…) «Vamos a fortalecer Petroecuador para aumentar la producción petrolera y compensar lo que dejaría hemos de invertir, de percibir por el Yasuní», añadió.

Manuel F. Díaz / Confirmado.net