Alejandra Vivanco denuncia irregularidades en el proceso de concurso para elección del nuevo Contralor General

La aspirante a Contralora General del Ecuador, doctora Alejandra Vivanco, se pronunció este jueves en torno a lo que, a su juicio, son irregularidades en el proceso del concurso para la escogencia del titular de este cargo.

En entrevista con Radio Majestad, Vivanco sostuvo que aún el concurso de oposición para la elección del Contralor General aún no culmina, ante lo cual es prematuro e indebido hablar de un virtual ganador del proceso o transmitir el mensaje a la población de que ya hay un funcionario electo para el cargo.

Al respecto, se refirió a asambleístas del partido Construye que han expresado su respaldo al candidato Xavier Torres, el «virtual ganador» que tratan de impulsar algunos sectores políticos.

«No podemos tratar de plantear en el imaginario de la gente que existe un contralor ya nombrado, porque no es así. (…) Porque la Contraloría se ve afectada, no podemos jugar en el imaginario de la colectividad, tachando a este candidato o esta candidata porque les gusta o no, manchando su honra manchando su hoja de vida, más aún cuando en estos últimos días veo que asambleístas del grupo de Construye respaldan al ‘virtual ganador'», señaló Vivanco.

Insistió en que no existe un virtual ganador, pues el proceso de elección aún está en curso e hizo una reflexión sobre la necesidad de que haya orden y no un ambiente caótico en medio de este importante asunto.

«No hay virtual ganador porque el concurso no ha terminado indistintamente de eso quiero decir que soy respetuosa de las decisiones de la comisión, de las decisiones de la comisión, de las decisiones del Consejo de participación Ciudadana y Control Social. Cada uno, en el marco de sus competencias, tiene que actuar y no generar este ambiente de caos y desesperación en no solo en la Contraloría, sino en el sector público gubernamental en general, que depende del control que ejerce la Contraloría sobre este», enfatizó la aspirante.

Vivanco también indicó que, como aspirante al cargo de Contralor, no ha sido notificada por las autoridades competentes sobre su calificación en el examen correspondiente ni tampoco sobre su presentación de rectificación de méritos, cuyo plazo venció el pasado lunes.

«Como le digo, el concurso no ha acabado, estamos en la fase de oposición, la suscrita, la que está hablando, no ha sido notificada con la nota del examen rendido el sábado 30 de septiembre del 2023. Es indispensable que la colectividad sepa que que no se me ha notificado (…) Tampoco he sido notificada con la recalificación de los méritos que presenté en su oportunidad, cuyo plazo vencía el día lunes», puntualizó Vivanco.

Manuel F. Díaz / Confirmado.net