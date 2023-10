Luisa González: Deuda del grupo Noboa con el SRI equivale a becas y acceso a la universidad para 15 mil jóvenes

- Advertisement Article Top Ad -

La candidata presidencial por el movimiento de la Revolución Ciudadana, Luisa González, afirmó este miércoles que la deuda en tributos del grupo empresarial Noboa con el Estado a través del Servicio de Rentas Internas (SRI) asciende a 88 millones de dólares, que servirán para garantizar acceso a la educación universitaria a 15 mil jóvenes ecuatorianos.

En entrevista con Radio Amor, en la provincia de Santa Elena, González se refirió a la deuda que grandes empresas mantienen con el Estado ecuatoriano, que en total se traduce en dos mil millones de dólares, que forman parte del déficit fiscal de cinco mil millones de dólares con el que el nuevo Gobierno recibirá el país.

Recordó que la única estrategia para revertir el déficit fiscal es generando crecimiento sostenido de la economía.

«Hay un déficit de cinco mil millones de dólares aproximadamente ¿Qué es lo que nos falta para cubrir las necesidades del Estado? ¿Cómo lo cubro? La única forma para empezar a reducir ese déficit es generando un crecimiento económico sostenido a lo largo de los años. Al momento actual, hay dos mil millones de dólares que deben las grandes empresas al Estado. Y dentro de esos dos mil millones de dólares, el grupo Noboa debe 88 millones de dólares al Estado», dijo González.

- Advertisment Article Inline Ad -

Solo con lo que adeuda el grupo Noboa, de la famlia del candidato Daniel Noboa, el Estado ecuatoriano tendría disposición de recursos para la asignación de becas y garantizar el acceso a la universidad de 15 mil jóvenes ecuatorianos, según planteó González.

«88 millones de dólares. Con ese ese dinero yo tengo casi cubiertas las becas para nuestros jóvenes que quieren ir a la universidad. Con esa cantidad de dinero, yo por lo menos cubro 15 mil jóvenes que vayan a la Universidad», aseguró la candidata.

«Son 88 millones de dólares. Entonces, que le paguen al SRI los dos mil millones de dólares que le deben», agregó González.

Derecho a la educación garantizado

La aspirante a Carondelet también se refirió al déficit de niños en las aulas de educación primaria, lo cual obedece, según dijo, al índice de pobreza en los hogares ecuatorianos y al cobro de cuotas para reparación de centros educativos, así como a exigencias de compra de textos educativos.

«Para las mujeres, cabeza de hogar, nuestros hijos, queremos que nuestros hijos se eduquen. Pero muchos casos no tenemos el dinero para enviarlos a la escuela, porque nos dicen ‘compra este libro’, porque nos dicen ‘deme la cuota para arreglar las aulas’. Y si usted tiene 2 ó 3 hijos y tiene lo justo para comer, dígame ¿Cómo? No mandó el niño a la escuela, porque no tienen dinero, son barreras que nos ponen para poder educar a nuestros hijos», dijo González.

Destacó que, de ser electa presidenta, garantizará que el Estado cumpla con el deber de proveer textos educativos y uniformes electorales a los niños estudiantes, así como la alimentación en los planteles.

«Como presidenta, como su presidenta, yo les voy a garantizar el acceso a la educación para nuestros hijos. Eliminando estas barreras, se les va a entregar el desayuno escolar que incluirá el alimento de la zona, la leche.

Y, así voy apoyando a los ganaderos, a los a los lecheros», puntualizó.

«Los textos infantiles y los uniformes son de responsabilidad del Estado. Los padres solo tendrán una responsabilidad, enviar a nuestros niños y a nuestros jóvenes a las aulas de clase», acotó Luisa González.

Manuel F. Díaz / Confirmado.net