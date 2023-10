Gobierno de Colombia pidió perdón por asesinatos del Estado perpetrados entre 2004 y 2008

- Advertisement Article Top Ad -

El Gobierno colombiano pidió perdón a los familiares de, al menos, 20 víctimas civiles que fueron asesinadas por el Estado entre 2004 y 2008, y que las hicieron pasar por bajas en combate, en el polémico caso conocido como los «falsos positivos» o ejecuciones extrajudiciales.

«Para pedir perdón en nombre del Estado, del Ministerio de Defensa y el Ejército, para todo esto estamos reunidos en Bogotá, no solo acatando la orden impartida por la justicia colombiana, sino porque obedece a nuestras convicciones democráticas y nuestro compromiso con la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Pedimos perdón por estos crímenes que nos avergüenza ante el mundo y reconocemos la responsabilidad del Estado en su ejecución», dijo el ministro de Defensa, Iván Velásquez.

El ministro explicó que el presidente Gustavo Petro, quien había anunciado su participación en el evento, no pudo asistir por problemas en su agenda tras un viaje que realizó al departamento de Cauca (suroeste).

«El señor presidente tenía toda la intención y lo manifestó públicamente, pero desafortunadamente no fue posible que despegara el avión, les presenta y sé, no solo porque lo he escuchado de manera directa, sino pública, que siente también el dolor que ustedes sienten y quería expresar en nombre del Gobierno la solidaridad y compromiso con cada uno de los familiares con la vida, la verdad y la democracia», agregó el ministro.

- Advertisment Article Inline Ad -

Las víctimas mortales de este reconocimiento tenían entre 14 y 40 años, y eran habitantes del municipio de Soacha, cercano a Bogotá, pero en los reportes del Ejército Nacional fueron registrados como delincuentes abatidos en diferentes zonas del país.

Finalmente, Velásquez aseguró que el objetivo del evento público también es reivindicar el buen nombre de las víctimas.

Con información de Agencia Sputnik