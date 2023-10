Luisa González tendrá el tema migratorio como prioridad en su Gobierno

- Advertisement Article Top Ad -

La candidata presidencial por el movimiento de la Revolución Ciudadana, Luisa González, apuntó hacia el tema de la migración por falta de oportunidades en el país, un asunto que ocupará a su Gobierno para evitar que sigan desmembrándose familias ecuatorianas.

Durante un encuentro con Comités Barriales de Seguridad en Quito, González sostuvo que la falta de garantías de parte del Estado en cuanto a la seguridad en las calles, educación y salud de calidad y gratuitas, así como la falta de empleo digno, son las principales causas de la migración en el Ecuador.

Nos han puesto de rodillas nuestra Patria. Es que nuestros hermanos, nuestros familiares, nuestros padres, nuestros hijos, migran porque no hay oportunidades de empleo, porque aquí nos morimos de hambre, porque no hay acceso a la educación porque no hay salud, porque hay violencia», expresó González.

La aspirante a Carondelet cifró en 280 mil los c¡udadanos ecuatorianos que han migrado del país desde que Guillermo Lasso asumió la Presidencia en 2021 hasta el presente.

- Advertisment Article Inline Ad -

«280 mil ecuatorianos se han ido desde que entró a este Gobierno. Hasta el mes de octubre de este año 280 mil y no es un número, es un ser amado de una familia que se rompe, son niños que se quedan sin sus padres (…) Eso mañana trae problemas y eso debe conmovernos. Y eso es lo que tiene que movernos a cambiar esta Patria, no podemos ser indolentes», enfatizó la candidata de la Revolución Ciudadana.

«No podemos ver como si no estuviera pasando esta realidad tan dolorosa», acotó.

Trabajo colectivo

Luisa González apuntó que, al llegar a la Presidencia, de resultar vencedora en la segunda vuelta electoral del próximo 15 de octubre, emprenderá los procesos necesarios para la recomposición del país a través del trabajo colectivo, por encima de banderas políticas e intereses particulares.

«Vamos a recomponernos como país, vamos a recomponernos como sociedad. Vamos a recomponernos como familias, vamos a recomponernos bajo una sola bandera, el amarillo azul y rojo de la bandera de nuestra patria. Vamos como ese pueblo altivo y digno que somos y vamos a vencer, vamos juntos por todos nosotros en solidaridad, a dejar de buscarlo personal y a buscarlo colectivo», señaló.

«Queridos, hombres, mujeres, jóvenes a la patria la vamos a levantar y las vamos a levantar en unidad y no nos van a vencer, no nos vamos a quedar así. Ecuador ha salido adelante muchas veces», agregó.

Aludió al trabajo con las autoridades capitalinas, el alcalde de Quito, Pábel Muñoz; y la prefecto de Pichincha, Paola Pabón, con quienes trabajará de la mano, junto a los asambleístas, en favor del bienestar del pueblo quiteño y de los ecuatorianos en general.

«De esta saldremos y saldremos juntos. Ese es nuestro compromiso. Pábel como su alcalde, Paola como su prefecta, nuestros asambleístas y yo su presidenta hasta la victoria siempre compañeros», exclamó la candidata.

Conexión con las necesidades del pueblo

González destacó la virtud de la Revolución Ciudadana para mantenerse en conexión con las necesidades del pueblo, más allá de una campaña electoral en cada época de elecciones.

Sostuvo que es esa condición un fundamento importante para el diseño y ejecución de cualquier plan de Gobierno, de manera que tenga incidencia y satisfaga lo que demandan los ecuatorianos.

Criticó que el actual Gobierno no haya tenido como prioridad el garantizar derechos de los ciudadanos como el acceso a la educación y la salud, con lo cual se evidencia que esa clase política no estaba preparada para gobernar.

«Algo fundamental para poder transformar esta Patria es poder saber qué es lo que ustedes sienten y qué es lo que ustedes necesitan. Y eso lo sabemos cuando venimos de donde ustedes vienen, cuando compartimos con ustedes, cuando hemos tenido que luchar y que pasar por necesidad (…) A quienes están desconectados de nuestra realidad y quieren gobernar el país ¿Cómo si no saben lo que necesitamos? Si no saben lo que es un hospital público», planteó Luisa González.

Manuel F. Díaz / Confirmado.net