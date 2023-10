En el postdebate, también gana Luisa González

- Advertisement Article Top Ad -

Para algunos ‘analistas’, el debate presidencial, de anoche 1 de octubre, fue aburrido, porque Daniel Noboa no destelló. No todos piensan eso, Vilma Vargas en una caricatura animada les ‘dibuja’ lo que pasó: Alvarito, el hombre más rico del Ecuador, aparece en su caminadora diciendo que se armó el despelote. Luisa González lo rebasa trotando y detrás se observa a Daniel caminando; se resbala con una cáscara de banano y se cae.

Esa imagen resume mejor lo que ocurrió. Aunque no es la única reacción al debate que organizó el Consejo Nacional Electoral, de cara a las elecciones presidenciales del domingo 15 de octubre. En redes sociales y en espacios en medios de comunicación se puede encontrar innumerables opiniones, que enriquecen el postdebate.

Así, por ejemplo, Erik Mozo, economista por la London School of Economics y la PUCE escribió en su cuenta de X que, si los debates presidenciales definen elecciones, Luisa González, la candidata de la Revolución Ciudadana, merece ganar. “Venció en el debate pero por mucho”.

Además se refirió al reto que le planteó Luisa a Daniel Noboa, de continuar con el debate en un TikTok live.

- Advertisment Article Inline Ad -

Un economista de la orilla opuesta, Alberto Acosta Burneo, calificó al debate como “aguado”, parte de la estrategia de ambos candidatos, para supuestamente, no hacerse daño. “Buscaron no confrontar para no caer en la manera violenta de hacer política del pasado”.

Otros más bromistas dijeron que tras el debate, Quaker, la franquicia que tiene la familia Noboa, debería sumar un sabor: el de hierba Luisa. Otros señalaron que al debate le faltó Quaker.

Andersson Boscán de La Posta sostuvo, también en X, que Noboa se fue sin la victoria que esperaba. Y que Luisa no tuvo ningún tropiezo, exabrupto ni desliz, por lo que le parecía que fue una buena noche para la Revolución Ciudadana.

Arianna Tanca Macchiavello señaló que el debate no deja ni memes, ya que ambos candidatos, supuestamente jugaron a lo seguro. El debate le pareció un huevo sin sal. Aunque en realidad se observaron decenas de memes, en los que la gente se burló de Daniel Noboa.

El economista Marco Flores, por ejemplo, aseguró que la clarísima ganadora fue Luisa González. “Como perdió Noboa, ya aparecen para minimizar los contenidos y resultados del debate”.

Por eso, la expresidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, por ejemplo, destacó que Luisa llegó con mensajes claros, que demuestran que está preparada para gobernar. Y citó algunas de sus frases como:

Pondré operativos los quirófanos en turnos de 24 horas, para salir de las cirugías represadas.

Declararé zonas seguras a las áreas educativas, con cámaras de videovigilancia, con una Policía equipada y con patrullajes.

Activaremos el Plan Resurgir, que trabajará con la fuerza pública; destinaremos 500 millones, para la seguridad.

Una de las evaluaciones más criticadas en torno al debate fue la de Antonio Ricaurte. Para él que Noboa luciera: “un poco perdido y lento, no es tan malo”. El llamado Guagua Alcalde de Quito aseguró al candidato de la alianza ADN, “se lo vio un poco cojudo y en política ser medio cojudo es importante porque eso lo muestra como alguien distinto a los políticos tradicionales; si hablan con muchos datos, a la gente le parece hipócrita y que mienten”.

Por otro lado, Kintto Lucas, exvicecanciller, periodista, escritor y político uruguayo ecuatoriano, consideró que Luisa ganó el debate porque tiene más capacidad, conoce de gestión pública, tiene mayor formación intelectual, entiende de la vida de su pueblo y cuenta con mayor consistencia política. “Está preparada para ser Presidenta y gobernar”.

Caroline Ávila comentó que en este debate, la ventaja la tiene quien te sorprende. “Eso es lo que sucede cuando controlas expectativa. Luisa ahora se ha preparado y sorprende. Daniel tiene en contra la presión y es presa de su éxito anterior. No tiene nada nuevo por mostrar”.

En el postdebate incluso hubo cuentas trolls que señalaron que Luisa supuestamente usó lentes inteligentes, para recibir información. El expresidente Rafael Correa mostró fotografías de la candidata en el Pleno de la Asamblea, con los mismos lentes. Y comentó que con esos mensajes solo ratifican que, “perdieron el debate”.

La realidad es que Luisa, desde la campaña de la primera vuelta, ha hablado claro sobre la necesidad de recuperar la paz, por lo que trabajará en devolver la seguridad al Ecuador, para que las familias puedan salir a las calles sin miedo. Por eso coordinará con gobiernos de otros países, como los europeos, y de la región, para combatir el crimen organizado. Además desarrollará un plan social para combatir a la pobreza, que genera la delincuencia común.

En cien días se compromete a hacer que hospitales del Ministerio de Salud y del IESS tengan medicinas e insumos. Para la primera meta requiere USD 200 millones y para la segunda, 110 millones de dólares. En educación superior explicó que reemplazará al examen de ingreso a las universidades públicas con un Ciclo Inicial Universitario, para que todos los jóvenes puedan cumplir su sueño. Les devolverá USD 180 millones que le recortaron los gobiernos anteriores a las universidades.

De todo eso y más, Luisa habló en el debate, aunque en el postdebate, algunos digan que eso les sonó aburrido.

Confirmado.net