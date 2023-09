¿De qué se trata la elección del 15 de octubre?, Luisa muestra los escenarios posibles

- Advertisement Article Top Ad -

A 16 días de la segunda vuelta electoral, la Revolución Ciudadana lanza un video de 1 minuto y 38 segundos, que muestra los dos escenarios posibles. Así, en menos de dos minutos, Luisa González muestra de qué se trata esta elección. Hay dos candidatos, ella y Daniel Noboa. Y solo una decisión, “por el bien de todos”.

La elección presidencial del domingo 15 de octubre se trata -manifiesta Luisa- de la urgente necesidad de cambiar, de dejar atrás, de manera definitiva: un modelo de gobierno banquero, que tanto daño ha hecho e instaurar un gobierno ciudadano, para las grandes mayorías.

En el video de la Revolución Ciudadana, Luisa no está sola. Con un micrófono, ubicado en un pedestal, frente al que primero aparece Luisa y luego mujeres y hombres, de diferentes edades y con diversas condiciones, se evidencia que todos y todas tienen voz.

¿De qué se trata esta elección? La decisión se trata de elegir entre derechos, oportunidades y verdadera libertad, dice una jovencita. Y un adulto mayor complementa: versus el riesgo de continuar con otro banquero, que anuncia la privatización de la educación y salud públicas, para convertirlas en mercancías, donde solo acceden los que tienen cómo pagarlas.

Tan, pero tan decisiva es la elección del 15 de octubre, que Ecuador no puede equivocarse. No se aguantan más despidos sin pago de liquidaciones ni más abusos porque no hay más trabajos. No se soporta más desempleo.

Se trata de elegir entre la explotación laboral o la estabilidad y el futuro, dice un hombre joven, con terno. Luisa aparece otra vez y dice, que se trata de elegir entre el aumento de los años para jubilarse o el retiro justo y oportuno.

Enseguida, un hombre afroecuatoriano joven sale a escena, también frente a un micrófono, y señala que se trata de elegir entre un modelo que perdona impuestos a los poderosos, mientras se lo cargan al pueblo. Y después se ve a un hombre no vidente, que señala que se trata de elegir un modelo justo, en el que cada sector aporte según sus capacidades.

Más voces diversas, con acentos que hacen pensar en zonas de la Costa y de la Sierra, hacen notar que, “debemos decidir entre la incertidumbre y las certezas, entre la improvisación y la experiencia, entre un estado ausente, y un gobierno con amor de patria y amor por la gente”.

Luisa González enfatiza: “la decisión está en tus manos: continuar con la orfandad en la que nos han sumido o tener un gobierno presente de protección, bienestar y vida, por el bien de todos”.

En 1 minuto y 38 segundos se puede cerrar los ojos e imaginar que por 17 meses, con el Gobierno entrante Ecuador enfrente más de lo mismo:

Noticias de secuestros, extorsiones en restaurantes y más negocios, masacres carcelarias, asesinatos a autoridades seccionales; desabastecimiento de medicinas e insumos en los hospitales; temor a que la delincuencia se lleve a un niño, ‘víctima colateral’ de un sicario; más desempleo; menos cupos y menos oportunidades para los jóvenes.

O cerrar los ojos y abrirlos con un Gobierno que trabaje para sacar adelante al Ecuador, con una Luisa que se parece a buena parte del ecuatoriano.

Confirmado.net