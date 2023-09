Carrillo, exministro de Lasso, dice que el Presidente se quedó con la gente que le ayudó a tapar…

- Advertisement Article Top Ad -

Grave. Hasta el general en servicio pasivo de la Policía Nacional, Patricio Carrillo, dejó de apoyar a Guillermo Lasso. Y en entrevista habló de los vínculos con la mafia albanesa. De marzo a septiembre del 2022, Carrillo fue ministro del Interior de este Gobierno. Y dejó el cargo en medio de la conmoción por el femicidio de María Belén Bernal; fue censurado por la Asamblea Nacional por ese caso y por su papel en la movilización indígena de junio del 2022.

En Ecuavisa, Patricio Carrillo aseguró que le pidieron la renuncia justamente porque el Gobierno Nacional no quiso actuar con transparencia en el caso de María Belén Bernal. “En el mando institucional había negligencia”.

Pero esa no fue la declaración más contundente, que evidencia que ya los políticos no quieren ser relacionados con Guillermo Lasso. En una entrevista con Carlos Vera, el exministro del Interior de Lasso dijo que él le pidió al Presidente trabajar en la depuración de la Policía.

También especificó que solicitó a todos los coroneles y generales que presentaran su baja. Y aseguró que insistió en la responsabilidad que tenía el mando policial de entonces, “ya que autorizó la salida y no controló ingreso en condiciones de ebriedad (del teniente Germán Cáceres, femicida); de quien permitió el ingreso de la señora (María Belén Bernal) al recinto (Escuela de Policía”, donde no debía haber estado; quien no actuó dos meses antes cuando hubo violación a la cadete”.

Patricio Carrillo sostuvo que él denunció todo eso. Molesto comentó en el programa de Vera que el Presidente al inicio habló de depuración y luego se retractó.

Al ser consultado, ¿por qué cambió de opinión Lasso?, respondió: “Ahora existen evidencias que estarían relacionadas al caso que terminó colgándole y terminando su período. Creo que él prefirió quedarse con la gente que aparentemente le ayudó a tapar… lo que se va demostrando”.

Ayer, 29 de noviembre, el teniente de Policía, Rodney Rangel, que tenía a cargo la investigación del caso León de Troya, sobre la mafia albanesa en Ecuador, se refirió al círculo de Guillermo Lasso. Según dijo el oficial, Rubén Cherres y Danilo Carrera, cuñado del Presidente, eran los nexos que permitieron que Bernardo Manzano llegue a ser ministro de Agricultura. Este último admitió que le dio una hoja de vida a Cherres.

El policía Rodney Rangel además denunció que supuestamente la misión de Manzano fue aumentar los cupos de exportación del banano. Y relacionó eso con el aumento de decomisos de droga, en envíos de banano. Habló de Corporación Noboa y nombró a dos bancos relacionado con lavado, entre ellos el Banco de Guayaquil, del primer mandatario, y el Banco del Litoral, de Álvaro Noboa, padre del candidato presidencial.

De acuerdo con Rangel, se les pidió cerrar la investigación León de Troya porque se encontró vínculos de la mafia albanesa, dedicada al narcotráfico, con Cherres y Carrera, cercanos al presidente Lasso.

Patricio Carrillo participó como candidato a la Asamblea Nacional por Construye, la lista de María Paula Romo, quien fue ministra del gobierno de Lenín Moreno. Carrillo en ese período fue Comandante General de la Policía. Carrillo está inhabilitado para ejercer cargos públicos por la destitución de la Asamblea Nacional, de febrero del 2023.

Lasso no ha reaccionado a las declaraciones del policía Rangel. Tampoco al comentario de Patricio Carrillo.

