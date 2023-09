¿El caso León de Troya involucraría a la mafia albanesa con exportadores de banano, entre otros los Noboa?

- Advertisement Article Top Ad -

Desde la clandestinidad, admitiendo que siente que su vida y la de su familia corren peligro, el teniente de la Policía, Rodney Rangel, difundió un segundo video. Lo hizo este viernes 29 de septiembre del 2023, tres días después de haber aparecido en otra grabación, anunciando que se ponía a buen recaudado, ya que el Estado no lo ha protegido.

Al buscar en Google el nombre ‘Rodney Rangel’ hoy ya es posible encontrar más de un millón de resultados. Dejó de ser un oficial anónimo, en estos días. El policía estuvo a cargo del Caso León de Troya, para investigar la presencia de la mafia albanesa en Ecuador.

A partir del lunes 13 de febrero, cuando La Posta difundió audios que revelan que la cúpula policial decidió archivar este informe, Rangel recibió alertas. Ahora se siente amenazado y revela que la investigación conocida como Caso León de Troya evidencia vínculos entre la mafia albanesa y el presidente Guillermo Lasso. Ese escándalo y el de tráfico de influencias en empresas públicas llevó a que Lasso decretara la muerte cruzada, para que la Asamblea no lo destituyera.

En su celular y a través de fuentes humanas recibió alertas: iban a atentar contra su integridad, la vida de Andersson Boscán, periodista de La Posta; el exasambleísta y candidato presidencial, Fernando Villavicencio; y el teniente coronel José Luis Erazo, quien también estaba a cargo de la investigación. El 9 de agosto se cumplió la advertencia, con el asesinato de Villavicencio. Por eso Boscán se fue del país con su familia. El policía no quiere ser la siguiente víctima.

Decepcionado, el policía Rodney Rangel asegura que nunca le pusieron un equipo de seguridad. De nada ha servido, dice, contar a las autoridades sobre las alertas. El 17 de enero del 2022, vía Zoom, cuenta, se reunió con un doctor de apellido Balda; y con el teniente Alarcón, analista de la unidad. Le dijeron que sobre la investigación León de Troya estaba al tanto Diana Salazar, fiscal General del Estado. “Debíamos cerrarla porque involucraba a los familiares del presidente Guillermo Lasso”.

Entonces, señala Rangel, él se negó a cerrar el caso de la mafia albanesa en Ecuador, a la que el país le ha parecido atractivo para el negocio de la exportación de drogas. A él, sostiene en el video, le separaron de la Unidad en donde trabajó siete años y medio, para cerrar la investigación.

“Porque cuando mi general Giovanni Ponce ordenó que cierre la investigación, yo me opuse. La única persona que se preocupó porque quería información al respecto fue el difunto Fernando Villavicencio; tres veces hablé con él, se puso a las órdenes; le pedí que me acercara a mi familia, no sé si eso influyó para que yo retorne a trabajar en Quito, en febrero 2023”.

En su testimonio en video, el policía Rodney Rangel dice que obtuvo información que corroboró las premisas que vincularon a la mafia albanesa con Rubén Cherres y Danilo Carrera, cuñado del presidente Lasso. Ellos se reunieron con el albanés Dritan Gjika.

A través de Cherres y Carrera, reiteró Rangel, se colocó a varias personas en diferentes puestos públicos.

“Cherres exigía la colocación de Bernardo Manzano como ministro de Agricultura. Una vez que se posesionara debía realizar varias actividades como aumentar el cupo de las empresas de exportación de banano, la más conocida es el Grupo Noboa o Corporación Noboa, donde antes laboraba. Al aumentar estos cupos y dar permisos de exportación se aumentaba el envío hacia Europa de sustancias sujetas a fiscalización. En el 2021 fueron 15 toneladas cogidas en territorio europeo y en el 2022 se aumentó a 59 toneladas”.

Lo asegura el policía Rodney Rangel, a cargo de la investigación sobre la mafia albanesa en Ecuador, caso conocido como León de Troya.

“Aumentan los cupos y aumenta el decomiso de droga en territorio europeo. La maniobra era la exportación de bananos y mariscos. Desde el Ministerio de Agricultura se manejaban los permisos para la exportación. Bernardo Manzano es muy allegado a Daniel Noboa y ahí está la relación entre Guillermo Lasso y Daniel Noboa”.

Daniel Noboa es candidato presidencial, por la alianza ADN. Es el hijo del hombre más rico del Ecuador, el millonario Álvaro Noboa, dueño entre otras de Exportadora Bananera Noboa.

Según el policía Rangel, a través de diferentes empresas se lavaba dinero. Rubén Cherres, dice Rangel, fue uno de los principales investigados por él. Así supo que Cherres manejaba, por ejemplo, una tarjeta American Express, emitida por el Banco de Guayaquil.

Y en los seguimientos, que el oficial de Policía reitera, deben constar en el expediente del caso, se encuentra un número de cuenta del Banco del Litoral, de Guayaquil. Ese banco es de propiedad de Álvaro Noboa.

“Creaban empresas, que a su vez hacían contratos con el Gobierno, para que se les haga menos evidente. Las empresas eran creadas por personas externas que se dedicaban a eso. La función de Bernardo Manzano fue aumentar los cupos (de exportación de banano), sostiene el policía. Manzano trabajó casi dos décadas para la Corporación Noboa. Estuvo en la celebración del paso a segunda vuelta de Daniel, el hijo mayor de ‘Alvarito’.

En su testimonio, el policía Rodney Rangel dice que no tiene información sobre los autores del crimen contra Fernando Villavicencio. Solo repite que él alertó a sus superiores sobre las amenazas contra su vida. Por eso decidió, “ponerse a buen recaudo” y solicitar a la CIDH medidas para garantizar su vida y la de su familia. “Quiero ver crecer a mi hija”, señala.

Por su lado, la Fiscalía General del Estado desmintió lo que llamó, “malintencionados pronunciamientos”. Y aseguró que la Fiscalía no puede conocer sobre más de 350 mil causas. A través de un comunicado, además, anotó que apenas se supo del Caso León de Troya pidió que se realicen los controles jurídicos de los procedimientos seguidos.

Sin embargo, el presidente Lasso no se ha pronunciado al respecto. Tampoco Juan Zapata, ministro del Interior, ha hablado sobre la grave denuncia de aumento de cupos de exportación de bananos, supuestamente para aumentar el cargamento de droga que se lleva a otros países, en especial de Europa.

Investigaciones de medios internacionales como El Tiempo dan cuenta de que empresas registradas como exportadoras de banano no están siendo investigados. “Varios casos reflejan impunidad del sistema judicial frente a personas que han usado la exportación de banano como fachada para el narcotráfico”.

Datos citas por El Tiempo muestran que según la Policía Antinarcóticos, de 326 decomisos de droga en cargas de banano, en los últimos cinco años, se detectó a 127 empresas responsables. Y al menos 60 de esas empresas son reincidentes en el hallazgo de drogas en los envíos de esta fruta.

