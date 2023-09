Rafael Correa: Primeras medidas del próximo Gobierno deben apuntar a combatir el déficit fiscal

- Advertisement Article Top Ad -

El expresidente ecuatoriano y líder del movimiento de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, apuntó este jueves a una política contra la evasión de impuestos que deberá impulsar y ejecutar desde la próxima Presidencia del Ecuador, al que aspira ser electa la candidata de esta tolda política, Luisa González.

En entrevista telemática con Radio Marejada, de la provincia de Manabí, Correa sostuvo que el próximo Gobierno recibirá un país en una situación bastante precaria con un elevado déficit fiscal.

De acuerdo con Correa, quien citó a organismos internacionales, el actual déficit fiscal alcanza un 7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del Ecuador, lo que se traduce en más de 8 mil millones de dólares.

«Estamos perfectamente conscientes del país que recibimos. Vamos a recibir un país destrozado con 5 mil millones de déficit fiscal no resuelto, pero sabemos cómo hacerlo (…) Precisamente, la medida es evitar la evasión que la calculan organismos internacionales en 7 por ciento del PIB, eso es más de 7 mil millones de dólares, no, más de 8 mil millones de dólares», precisó el exmandatario.

«Entonces hay que cobrar impuesto a los evasores. Hay que evitar el regalo de impuestos, eso se llama exenciones fiscales. Dizque para promover la inversión, (en el actual Gobierno) han regalado impuestos a sus propios grupos».

Correa insistió en que se deben traer al Ecuador tramos de la reserva internacional depositados en bancos de Suiza, para promover el crecimiento de la economía que, según dijo, es la herramienta que permite combatir el déficit fiscal.

«Se calcula que son 8 mil millones (de dólares) de evasión, 6 mil ó 7 mil millones en renuncia fiscal de sanciones tributarias, de las cuales por lo menos 30% son ineficaces, inútiles. Ahí se puede recuperar también gran cantidad de ingresos, pero el déficit fiscal sobre todo se combate con crecimiento económico que se va a lograr trayendo esa plata de reservas que tienen en Suiza, que está financiando al país más desarrollado del mundo, Suiza, en lugar de estar financiando a nuestra Patria», puntualizó.

Luisa González, una «candidataza»

En la entrevista con Radio Marejada, Correa además se refirió a la figura de Luisa González, a quien definió como una «candidataza», con el equipo y la experiencia necesaria para asumir las riendas del país.

Recordó que González fue funcionaria del Gobierno que él presidió entre 2007 y 2017, década en la que indiscutiblemente, según expuso, el país estuvo mejor que ahora.

«Como candidata es una candidataza (Luisa González), una mujer que se ha formado a sí misma, que no nació en cuna de oro. Estudió una escuela pública, universidad pública, madre adolescente a los 16 años, se graduó los 23 años recién de bachiller (…) Luego continuó con la universidad y luego sacó dos maestrías, una en el exterior, pero además ya tiene la experiencia, fue mi jefa de gabinete y ya tiene el equipo un equipo extraordinario, la Revolución Ciudadana, dijo Correa.

Apuntó a que el país, en la condición actual, demanda trabajo no improvisado, para lo cual, insistió, existe la experiencia de la Revolución Ciudadana Enel liderazgo de la candidata presidencial Luisa González.

«Entonces ya tenemos la experiencia, tenemos las políticas, los programas, tenemos y tenemos una gran ligereza como Luisa González. Los motivos sobran, no es momento de improvisar, la Patria se nos desangra», enfatizó Correa.

Destacó que se debe revertir la espiral de violencia e inseguridad que aflige a los ecuatorianos, que ahora miran con nostalgia el país que en otrora fue el segundo más seguro de América Latina.

«Lloramos lágrimas de sangre. Yo no he visto, créame, yo no he visto destrucción tan rápida y profunda de un país en época de paz (…) En época de paz, con dos gobiernos supuestamente democráticos, ver la destrucción que han hecho . Nosotros dejamos al país como el segundo más seguro de América Latina, con 5,6 asesinatos por cada 100 mil habitantes, unos 900 asesinatos por año, hoy vamos a llegar a ser que 35 asesinatos por cada 100 mil habitantes y eso significa cerca de siete mil asesinatos por año y vamos a estar entre los 15 países más violentos del mundo», precisó.

Manuel F. Díaz / Confirmado.net