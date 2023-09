La RC alerta sobre posibles nuevos intentos de perjudicar imagen de la candidata presidencial Luisa González

- Advertisement Article Top Ad -

El asambleísta electo por el movimiento de la Revolución Ciudadana (RC) en la provincia de Guayas, Roberto Cuero, hizo una llamado de alerta ante posibles nuevos ataques que busquen perjudicar la candidatura presidencial de Luisa González en la segunda vuelta prevista para el próximo 15 de octubre.

En rueda de prensa, Cuero planteó que sectores contrarios a la Revolución Ciudadana ya utilizaron el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, perpetrado el pasado 09 de agosto tras un mitin en Quito, para perjudicar la imagen de Luisa González y evitar así que ganara la Presidencia de Ecuador en primera vuelta.

El legislador electo informó que la mañana de este martes recibió una citación para rendir declaración sobre un supuesto acto intimidatorio que habría protagonizado en Latacunga, lo cual señaló que podría tratarse de un intento de falso positivo para dañar la imagen del movimiento de la Revolución Ciudadana.

Por tal motivo, en la búsqueda de evitar nuevos ataques contra la tolda política con base a mentiras y procesos forjados, anunció que presentó una acción constitucional para que se le de acceso a lo que debería ser información pública en torno a las investigaciones del asesinato de Fernando Villavicencio.

«Si fueron capaces de asesinar a un candidato presidencial para perjudicarnos en la primera vuelta, son capaces de inventar cualquier cosa para perjudicarnos en la segunda vuelta. Por eso hoy he presentado una acción constitucional de acceso a la información pública, para que se esclarezca este hecho execrable. Que me entreguen, como ciudadano y como asambleísta electo de la provincia del Guayas, la información pertinente a estas investigaciones», sostuvo Cuero.

«No sea cosa, ciudadanos, no sea cosa, que como hoy en la mañana me llegue a mi casa una citación para que rinda mi versión, por un acto de intimidación en Latacunga, nada más y nada menos que en Latacunga. Increíble. Yo tengo años que no voy al Latacunga y me llega a mi casa. una citación, sin ningún tipo de fuero de un fiscal regular de acciones rápidas, para que rinda mi declaración en Latacunga», añadió.

A su juicio, se trata de nuevas maniobras para tratar de incidir en la intención de voto de los ecuatorianos, que el próximo 15 de octubre elegirán a un Gobierno que culmine el período previsto hasta 2025, tras el fallido Gobierno de Guillermo Lasso que inició en 2021.

Sentenció que de no haber sido por la muerte de Villavicencio, de la cual sectores de derecha responsabilizaron a la Revolución Ciudadana y a su líder, el expresidente Rafael Correa, Luisa Gonzáles habría sido electa presidenta del Ecuador en la primera vuelta celebradas el pasado 20 de agosto.

«Cuidado con los fuegos pirotécnicos, cuidados con los chats de falsos positivos. Cuidado con que se inventen cosas para tratar de incidir en la voluntad popular. Ya lo vivimos en la primera vuelta (…) Con actos como este, con falsos positivos, con chat inventados, tratar de torcer la voluntad del pueblo. Si no hubiera sido por la muerte del señor Villavicencio, nuestra bancada, nuestra Revolución Ciudadana, nuestra candidata (Luisa González) hubiera ganado en la primera vuelta», dijo Cuero.

«Por eso les insisto: si fueron capaces de asesinar un candidato presidencial para perjudicarnos en la primera vuelta, son capaces de inventar cualquier cosa para perjudicarnos en la segunda vuelta», agregó.

Manuel F. Díaz / Confirmado.net