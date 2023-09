La candidata presidencial por el movimiento de la Revolución Ciudadana, Luisa González, insistió en la necesidad de poner las instituciones de banca pública al servicio del sector productivo nacional, una de las principales tareas que asumirá su Gobierno, de resultar vencedora también en la segunda vuelta electoral prevista a celebrarse el próximo 15 de octubre.

En el espacio Almorzando con JG, González expuso que la política económica de su Administración fomentará el apoyo al sector productivo, agropecuario, pesquero y artesanal a través de créditos de BanEcuador a bajas tasas de interés, condonación de deudas por hasta 10 mil dólares y el refinanciamiento de los compromisos que sobrepasen ese monto, así como la extensión de plazos de pago.

«Lo primero, BanEcuador tiene que funcionar para apoyar al sector agropecuario, pesquero artesanal, también a los artesanos, con créditos productivos a baja tasa de interés. Un interés alto, no se pueden endeudar. Vamos a condonar deudas que tengan con BanEcuador de hasta 10 mil dólares, lo que exceda los 10 mil dólares se refinanciará. Vamos a reestructurarlo, a darles acompañamiento para los créditos productivos, para que los puedan obtener, pero también a extender los plazos para que empiecen a pagar en muchos casos», dijo la candidata.

Enfatizó que también, desde el Gobierno, garantizará insumos para la siembra en el campo, fertilizantes y pesticidas que se ofrecerán al costa a los productores agropecuarios, al tiempo que anunció la reinstitucionalización de la empresa pública Unidad Nacional de Almacenamiento.

«Vamos, voy a revivir la Unidad Nacional de Almacenamiento como empresa pública, para hacer la compra de los insumos para sembrar el campo. Fertilizantes, la urea, los pesticidas. Los vamos a comprar nosotros como gobierno y los vamos a vender al costo para bajar los precios y que puedan sembrar el campo. Si hay que subsidiar, habrá que subsidiar», expresó González.

Se refirió también a la deuda que grandes empresas mantienen con el Estado ecuatoriano a través del Servicio de Rentas Internas (SRI) por un monto que asciende a dos mil millones de dólares, sobre los cuales señaló que precisamente servirán para el financiamiento de proyectos e iniciativas para el desarrollo del país

«Hemos tenido que sostener a los más ricos y no pasa nada, entonces ahora vamos a dar la vuelta. Primero, los que están debiéndole al SRI, que hay una deuda de dos mil millones de dólares, que la paguen y yo con eso tengo financiado el cubrir las necesidades del sector del transporte, del sector agropecuario, de reactivar la economía y vamos saliendo adelante», puntualizó la aspirante a Carondelet.

Vale la pena

Luisa González fue consultada sobre si vale la pena el esfuerzo para llegar a la Presidencia de la República, a lo que respondió positivamente con base a la necesidad que tiene el país de recuperar el bienestar para sus ciudadanos, en materia de seguridad, educación y salud.

Contó sobre la visita que realizó a una compañera militante de la Revolución Ciudadana, quien padece de fractura de cadera producto de un accidente de tránsito. Reveló que acudió a un hospital público para ser atendida y no recibió la mínima atención.

«Me enteré que una compañera militante tuvo un accidente de tránsito y fui a verla a su casa. Hice un alto y por eso también me atrasé para todas las actividades, fui a su casa y estaba tendida en una cama ¿Qué le pasó? Que tuvo una fractura de cadera, que fue a al sistema de salud público como corresponde, a donde también voy yo porque no tengo seguro privado. Fue a un hospital público para que la atiendan, le dijeron, no tiene nada, la mandaron a la casa».

Citando esta situación, como ejemplo, la aspirante presidencial por la Revolución Ciudadana señaló que vale la pena el esfuerzo para que no haya más muertes por desatención en el sistema de salud pública.

Además, planteó, que también vale la pena para devolver a las aulas de clases a 200 mil niños y jóvenes que desertaron del sistema público de educación, para formar a los futuros profesionales del Ecuador.

«¿Entonces tú me preguntas justo hoy, si esto vale la pena vale la pena? Todo vale la pena, por nuestros seres amados que mueren en nuestros brazos porque no hay un sistema de salud que funcione, con que se salve una vida, ya habrá valido la pena. Por nuestros niños, más de 200 mil niños y jóvenes salieron del sistema educativo y nunca más volvieron, vale la pena», exclamó.

Manuel F. Díaz / Confirmado.net