¿En Ecuador hay menos población: 16,9 millones de personas, como concluye el Censo 2022?

El 21 de septiembre, en medio de críticas y desconfianza, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) presentó la novedad: ya no hay 18 millones de ecuatorianos sino 16,9 millones. La supuesta reducción es de más de un millón de pobladores. Pocas horas después, especialistas como Byron Villacís, exdirector del INEC, sugirieron no usar esos datos.

¿Qué pasó? Byron Villacís, quien dirigió el INEC del 2007 al 2012, junto a otros exdirectores y funcionarios, así como una red de estadísticos, creen que debe haber una auditoría independiente.

Les parece ficticia la reducción de población. Ellos conocen de la materia y argumentan que los resultados no guardan relación con las proyecciones de población anteriores, que se hicieron. Le llama la atención que desde el 2010 hasta acá, la población afroecuatoriana se haya reducido a la mitad.

En entrevista con Notihoy, Byron Villacís señaló que al hacer un censo se analizan tres factores: la tasa de fecundidad (número de hijos que tiene cada mujer); ritmo de mortalidad y la migración.

Al tomar en cuenta esos factores ya calculaban un número de pobladores: 18 millones de ecuatorianos. Le parece que se manipulan los datos porque el Censo de Población y Vivienda 2022 no se hizo de forma correcta y transparente.

Esas nuevas cifras de población en Ecuador afectan a las rentas que deben recibir los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). Además incide en la participación política de las provincias en la Asamblea. Por eso, Paola Pabón, presidenta del Congope, adelantó, el mes pasado, sobre su impacto negativo para las prefecturas.

Según el INEC, en Ecuador viven 16 938 986 de habitantes: 51.3% es mujer y 48.7%, hombre.

Desde hace más de un año y medio, Villacís ha advertido que podría haber problemas si no se usaba correctamente el método. Además, ya hace un año se cuestionó que se pidiera que en octubre, la ciudadanía sea censada de forma virtual, ingresando el número del documento de identidad o cédula. Entonces ya se rechazó el tener que compartir datos personales.

Villacís considera que los padres de familia no llenarán un censo digital, que exponga las preferencias sexuales de sus hijos, por ejemplo.

Además llamó la atención que el Censo no se haya hecho en un solo día sino del 7 de noviembre al 18 de diciembre, de modo presencial. Finalmente, el Censo no se completó en el 2022, como se planificó, sino incluso hasta marzo. Eso ha generado que la población se mueva hacia otras provincias inclusive. Años atrás, para los censos, el Gobierno solicitaba que los ciudadanos no salgan de su casa un día.

Villacís pide preguntar entre los conocidos si todos fueron censados. Ellos han recibido denuncias al respecto, a muchos les censaron por WhatsApp; a varios solo unas pocas preguntas; hay casos de personas a las que les pidieron responder a nombre de vecinos.

