Daniel Noboa copia la propuesta de Luisa sobre uso de reservas internacionales

Al candidato de la alianza ADN, Daniel Noboa, le parecieron buenas las iniciativas de la Revolución Ciudadana para sacar al Ecuador de la crisis económica y social. Tanto que decidió ‘copiar’ uno de los planteamientos que Luisa González ha repetido desde el inicio de la campaña: la necesidad de tomar recursos de las reservas internacionales.

Así, sorpresivamente, en entrevista con KCH Noticias, el 11 de septiembre, empezó a decir que una de las maneras para obtener recursos de forma inmediata será tomar 1 500 millones de dólares de las reservas internacionales. Precisó que usará ese dinero para enfrentar al Fenómeno de El Niño.

Así, el medio Bloomberg en línea, en su edición del 12 de septiembre, señaló que esas declaraciones de Noboa habían generado “ruido” y agudizado el malestar del mercado ante la caída de reservas netas del Banco Central.

Por su parte, Luisa González, en varias oportunidades ha reiterado que tomará USD 2 500 millones, que serán inyectados a la economía. El dinero, ha explicado, no debe permanecer guardado y menos simplemente servir para pagar a los tenedores de bonos de la deuda.

La candidata presidencial por la Revolución Ciudadana, Luisa, adelantó que USD 500 millones se utilizarán para trabajar en la recuperación de la seguridad. Y otros USD 500 millones en salud y educación.

El 12 de septiembre, el Banco Central de Ecuador admitió que las reservas internacionales se redujeron significativamente. Es decir el Gobierno de Guillermo Lasso está echando mano de ellas, pese a que siempre ha criticado esa acción.

En los primeros días de septiembre ya solo quedaban 6 905 millones de dólares. La disminución fue del 26% en comparación con el máximo histórico alcanzado en enero, cuando había USD 9 353 millones.

Según el Banco Central se usaron más de 2 000 millones de dólares para el pago de deuda externa, supuestamente contraída en administraciones anteriores.

Luisa González ha explicado que mantener guardados e improductivos recursos sería como que un padre de familia tuviera ahorros y no los utilizara pese a que sus hijos necesitaran medicinas y más insumos esenciales.

Por eso ha indicado que enviará a la Asamblea un proyecto para poder acceder a ese recurso en el menor tiempo posible. Aunque Luisa tiene otros planes para contar con efectivo para generación de empleo, dotar de seguridad, salud y educación a la población.

Se trata de cobro de impuestos a empresas morosas que no han pagado alrededor de 2 mil millones de dólares al Estado. También uso de presupuesto subejecutados, por ejemplo para seguridad. El año pasado no se ejecutaron USD 140 millones para inversión en seguridad, por eso la Policía, por ejemplo no cuenta con chalecos ni con patrulleros nuevos.

Confirmado.net