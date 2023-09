Existe una deuda de grandes empresas con el Estado ecuatoriano que alcanza los 2 mil millones de dólares, los cuales deberán ser cancelados para que puedan ser empleados en el pago a acreedores o en el financiamiento de proyectos e iniciativas para el desarrollo del país, señaló este martes la candidata presidencial por el movimiento de la Revolución Ciudadana, Luisa González.

En entrevista con el canal de televisión RTS, en Guayaquil, González se refirió a la deuda que grandes empresas de capital privado poseen con el Servicio de Rentas Internas (SRI) de Ecuador, lo cual catalogó como recurso adicional.

La aspirante a Carondelet recordó la existencia de estos 2 mil millones de dólares que adeuda el sector privado al ser consultada sobre si en su Gobierno, de ser electa el próximo 15 de octubre, se honrarían los compromisos del Estado con sus acreedores.

«He dicho siempre y soy enfática, el Ecuador, el Gobierno de Luisa González va a respetar todos los compromisos adquiridos y los pagos que tenemos que hacer, los haremos. Pero también hay un recurso adicional que es de 2 mil millones de dólares que adeudan las empresas más grandes a el Estado ecuatoriano a través del SRI. Esos recursos, pues tienen que pagarlos, tiene que hacer el Estado uso de esos recursos. Son necesarios, por lo tanto, mediante ese cobro tenemos 2 mil millones de dólares también», dijo González.

También se refirió a la sub-ejecución de partidas presupuestarias por el actual Gobierno, lo que de igual manera se traduce en recursos existentes que podrá usar, una vez en la Presidencia, para financiar obras o asignar presupuestos a gobiernos provinciales y locales.

«Aquí hay fondos fiscales del Estado ecuatoriano, hay una sub-ejecución, es decir, no han usado todo lo que está presupuestado para usar. Desde allí, con esos fondos, vamos a devolver los recursos a las prefecturas, a las alcaldías, a las juntas parroquiales, para que puedan hacer las obras necesarias y en coordinación con el gobierno», sentenció la candidata.

Trabajo conjunto para enfrentar a El Niño

Luisa González insistió en el trabajo en conjunto para enfrentar al fenómeno El Niño y su impacto en la geografía y aspectos fundamentales para la población como la salud, la educación y la alimentación.

En ese sentido apuntó a la atención sobre cauces de ríos y otros cursos fluviales, reforzamiento y construcción de muros de contención, así como protección del sector productivo en el campo, el agro.

Sobre los recursos para este fin, González recordó que recientemente se reunió con representantes del Banco Mundial junto a su compañero de fórmula Andrés Arauz, para evaluar posibles líneas crediticias de esa institución para el Ecuador.

«Ir trabajando en cuanto a los cauces de los ríos, los muros de contención salud, porque podrían haber epidemias, educación, para que nuestros niños vuelvan a clases, cuidar qué es lo que está pasando con nuestro sector productivo en el agro, los créditos productivos a través de banca Ecuador no podemos dejar solos a nuestros agricultores. Todo este trabajo en conjunto requiere recursos. Me he reunido con el Banco Mundial, también hay líneas de créditos y apoyos también no reembolsables», indicó.

«Para todo lo que es emergencia, trabajaremos en conjunto con organismos internacionales y también devolveremos los recursos desde el Estado a los gobiernos autónomos», añadió.

Manuel F. Díaz / Confirmado.net