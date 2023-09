La candidata presidencial por el movimiento de la Revolución Ciudadana, Luisa González, anunció este lunes acudirá con su representación legal a la Fiscalía General del Estado para conocer información sobre la investigación en torno al presunto atentado que se ejecutaría en su contra, que se conoció tras la detención hace dos semanas de un sujeto que portaba armas y explosivos.

En entrevista en el espacio Un Café con JJ, González manifestó que conocía de la confesión del sujeto sobre el plan que existía de atentar contra la vida de la candidata, por lo cual acudió a la Fiscalía para que le notificasen sobre el avance del proceso de investigación.

«A mí me habían alertado de que detuvieron una persona con bombas con armamento y que había dicho ya que ese armamento era para ser usado en contra de la candidata a Luisa González. ¿Lo siguiente que yo hice fue fijar casillero judicial con mi abogado, para que nos notifiquen del avance de ese proceso y pedir también información», dijo la candidata.

Consideró que es necesario conocer detalles del proceso ahora que se ha hecho público el audio en el que el sujeto efectivamente confiesa que el armamento que se le incautó al momento de ser detenido estaba destinado a un atentado contra la vida de la aspirante a Carondelet por el movimiento de la Revolución Ciudadana.

- Advertisment Article Inline Ad -

«Ahora, después de que he escuchado ya el audio, que además ya me lo habían comentado personas que estuvieron presentes, me habían alertado de este audio, pero ahora que se ha hecho público el audio donde ya declaran que Luisa que la el armamento que llevaban las bombas eran para ser usadas en contra de la vida de Luisa González», sentenció.

Resaltó su condición de ciudadana, madre e hija, que en condición de candidata presidencial y en el contexto actual del Ecuador ha tenido que usar chaleco antibalas y aceptar la protección de efectivos de las Fuerzas Armadas, una condición que, enfatizó, no tiene la mayoría de los ecuatorianos, también expuestos a la espiral de violencia e inseguridad sin precedentes que registra el país.

En ese sentido, aseguró que de forma paralela trabaja porque se conozca el trasfondo de este atentado que se fraguó en su contra, al tiempo que impulsa un plan de Gobierno con base en la necesidad que todos los ecuatorianos puedan habitar nuevamente en un país seguro

«Yo voy a presentar una denuncia para que se investigue para que se investigue este presunto hecho que quería cometerse en mi contra. A raíz de esto, también he tenido que verme obligada a usar chaleco antibalas, a pedir también la ayuda de las Fuerzas Armadas para proteger mi vida. Miren, yo también soy madre, yo soy ciudadana, yo también soy hija. El país debe ir hacia un país seguro y por eso estoy aquí porque no todos podemos pedir apoyo de una Fuerza Pública», sostuvo Luisa González.

«Debemos ir trabajando en conjunto para lograr mejores días para los ecuatorianos, vamos a hacer de Ecuador un país seguro para 18 millones de ecuatorianos y eso requiere un trabajo en unidad, pero así como de defenderé la vida de los ciudadanos, pido que esto no quede en la impunidad y que se haga una investigación exhaustiva, porque no ha avanzado la investigación», añadió.

Manuel F. Díaz / Confirmado.net