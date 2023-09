Una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China pidió este lunes a los medios de comunicación estadounidenses pertinentes que sean veraces, objetivos y neutrales en sus cubrimientos informativos y dejen de difundir desinformación contra China.

La portavoz Mao Ning hizo estas declaraciones en una conferencia de prensa diaria en respuesta a una pregunta sobre un artículo reciente de The New York Times, en el cual se afirmó que China utilizó tecnología de inteligencia artificial para generar desinformación sobre los incendios forestales en Hawai e indicar que el desastre había sido el resultado de un «arma meteorológica» secreta ensayada por Estados Unidos, difundiendo así mensajes falsos a través de Internet.

Según Mao, el informe no es fáctico en absoluto y la teoría acerca del «arma meteorológica» provino primero de los medios de comunicación estadounidenses, mientras que algunos de China, como también cuentas de «we-media», simplemente citaron o volvieron a publicar esos reportes.

«Decir que ‘inventaron o difundieron desinformación’ es completamente infundado», declaró Mao. «Si alguien estuviera ‘inventando o difundiendo desinformación’, sería The New York Times, no ellos», agregó.

- Advertisment Article Inline Ad -

Al señalar que los pueblos chino y estadounidense nunca se han quedado de brazos cruzados ante los desastres naturales, la vocera recordó que durante los primeros días de la pandemia de COVID-19, empresas y personas de Estados Unidos donaron activamente dinero y materiales para ayudar al pueblo de China.

Asimismo, destacó que posteriormente, a medida que la epidemia se propagaba en el país norteamericano, grupos locales chinos y el público en general recaudaron inmediatamente materiales y los enviaron allí a través del océano para ser entregados a más de 20 estados y ciudades, algo muy apreciado por la población nacional.

«Después de que se iniciaron los devastadores incendios forestales en Hawai, China extendió de inmediato su simpatía y expresó su disposición para brindar ayuda según fuera necesario», agregó.

«Estas son las historias reales sobre los intercambios subnacionales y de pueblo a pueblo entre China y Estados Unidos», subrayó.

«Instamos a los medios de comunicación estadounidenses relevantes a ser veraces, objetivos y neutrales en sus informes, y dejar de difundir desinformación contra China», concluyó.

Con información de Agencia Xinhua