¿Noboa le pidió a su binomio viajar a EE.UU.?

Verónica Abad viajó a Estados Unidos, luego de recibir críticas por sus puntos de vista a favor de la privatización de la educación, la salud y la Seguridad Social. También por su desconocimiento sobre las luchas de las mujeres, que la llevaron a sostener que las madres deberían ganar menos pues tienen que criar a sus hijos o que las mujeres quieren ser feas por culpa del marxismo, entre otras ‘perlas’. Hasta habló en contra de la dolarización.

La candidata a la Vicepresidencia de la República de Daniel Noboa apareció, en esta semana en un video, haciendo maletas. Inclusive llevando un cuy asado, encargo de una señora. En la grabación, ella le dice que Daniel le ha encomendado ir a trabajar con sus hermanos migrantes.

Sin haber aclarado ninguna de sus erróneas declaraciones voló a Estados Unidos. Y en estos días compartió en sus redes sociales videos, en los que aparece con algunos migrantes.

Así, aparece Adriana Parra, quien lleva 32 años en EE.UU. Ella destaca que Verónica Abad se haya tomado el tiempo de ir a visitarlos y contarles su plan de Gobierno. “Es una mujer tan preparada, luchadora y valiente”.

Daniel Noboa, en esta semana, en entrevista con KCH Radio, salió al paso de las polémicas declaraciones en contra de la educación y la salud pública.

“Vamos a tener un programa de acompañamiento humano, con el concepto de respeto a la Constitución. Los derechos constitucionales no son privatizables ni salud ni educación, no podemos privatizar un derecho, no es posible ni creo que es lo correcto”.

Frente a la ola de críticas, Noboa, el 1 de septiembre, le encargó a su Vicepresidenta:

*Protección de los derechos de los migrantes, atendiendo de manera especial las situaciones de lentitud en trámites y vulnerabilidad y desafíos no superados para la reunificación familiar.

*Fortalecimiento de los lazos sociales con el Caribe; esto es, zona de Mar Caribe y sus Islas, comprendiendo desde el sureste del Golfo de México, al este de Centroamérica y norte de Sudamérica; zona poblacional de más de 44 millones.

*Mejoramiento de las relaciones con las naciones africanas que abarcan gran extensión territorial y agrupan a más de 50 estados soberanos.

