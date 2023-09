La candidata presidencial por el movimiento de la Revolución Ciudadana, Luisa González, reiteró este viernes su llamado a la unidad como única vía para que el Ecuador se levante y salga nuevamente adelante.

Desde la provincia de Manabí, en entrevista concedida a Radio Amiga, González insistió en la necesidad de dejar de lado discursos de odio y actuar más allá de banderas políticas, en favor de todo un país que necesita ser transformado.

«Hay un solo camino para para levantar a la Patria. Una Patria en la que ya no somos libres de salir a las calles, una patria en la que tenemos mucho dolor. Y yo estoy llamando a que paremos las divisiones, a que paremos los discursos de odio, me miraste así me dijiste esto, yo soy de esta bandera política, tú de la otra, no señores, aquí hay que trabajar en conjunto. Una sola bandera amarillo, azul y rojo, la tricolor, la Patria, el Ecuador», expresó.

González manifestó su confianza en que la unidad de la gente capaz, fuerte e inteligente del Ecuador, el país saldrá de la situación de inseguridad y pobreza en la que se encuentra.

- Advertisment Article Inline Ad -

«Yo insisto, en en ese país de unidad, en ese país que supere el sálvese quien pueda, porque si tú vas por un sálvese quien pueda, nos hundimos todos, pero si vamos juntos de la mano salimos todos y yo estoy segura que Ecuador va a salir, vamos a salir uniéndonos», sentenció la candidata de la Revolución Ciudadana.

Destacó que la inseguridad que aqueja al país, producto de la violencia derivada de la operación en territorio ecuatoriano de grupos del crimen organizado, afecta a toda la población, sin distinciones de ningún tipo, por lo que planteó la recuperación del Ecuador como una necesidad común de todos.

«Todos necesitamos, por Dios, seguridad en las calles, todos queremos salir tranquilos, saber que nuestros hijos salen y van a volver (…) Todos tenemos esa sensación de miedo hasta la empresa. Las empresas ahora tienen que invertir más recursos en seguridad para sus camiones, para sus oficinas. Todos queremos un país de paz, entonces unámonos sector privado, sociedad civil, partidos políticos, una agenda de común, una agenda de patria, ir hacia el desarrollo nuevamente», enfatizó.

«Ecuador es maravilloso, su gente es linda, como la gente de Manabí, su gente es trabajadora, fuerte, capaz, inteligente. Tenemos los recursos naturales, tenemos todo para salir adelante», agregó la aspirante a Carondelet.

Manuel F. Díaz / Confirmado.net