La candidata presidencial por el movimiento de la Revolución Ciudadana, Luisa González, apuntó este jueves a la recuperación del sistema público de salud ecuatoriano al asumir el Gobierno, con una inversión inicial de 250 millones de dólares.

En entrevista con Radio Volante, en la provincia de Manabí, González precisó a que los recursos se invertirán en compras públicas para dotación de hospitales y farmacias, contratación de personal médico y de enfermería, entre otras necesidades que enfrenta el sector.

«Voy a invertir 250 millones (de dólares= en el sistema de salud, las compras públicas, volver a contratar a los médicos, enfermeras, técnicos que trabajaron desde la pandemia y fueron despedidos y los nombramientos definitivos para todo el personal de salud», dijo la candidata.

«Vamos a fortalecer la salud porque no pueden hacer negocio de nuestro derecho a la vida. Cuando hablamos de salud, hablamos de vida», añadió.

González destacó que el acceso público y gratuito a la salud es un derecho establecido en la Constitución del Ecuador, pero quienes han gobernado al país en los últimos seis años, Lenin Moreno (2012-2021) y Guillermo Lasso (2021-presente), han adelantado prácticas privatizadas en el sector.

«La Constitución de la República nos garantiza la salud pública de calidad y gratuita, pero qué es lo que han hecho. Nos han creado un desastre, un problema para vendernos su solución. Es decir, nos quieren convencer a los ecuatorianos de que la salud pública no funciona. ¿Para qué? Para privatizar y que eso vaya a sus negocios, mientras nosotros morimos», dijo González.

Denunció el desabastecimiento inducido de medicinas en las farmacias del sistema público de salud, detrás de lo que estuvo siempre la intención de privatizar estos expendios.

«Lo hicieron con las medicinas. Crearon el desabastecimiento de medicinas, no hicieron las compras públicas y la solución para ellos era privatizar las farmacias. No compran los insumos, derivan a las clínicas privadas. Pero liberan las clínicas privadas y no hay garantía del sistema de salud», puntualizó.

Unidad para el desarrollo

Luisa González renovó su llamado a la unidad de todos los sectores de la sociedad ecuatoriana, para que el país logre el desarrollo una vez se revierta la matriz negativa que el Ecuador tiene en el exterior, producto de la espiral de violencia sin precedentes que actualmente padece.

«He hecho un llamado a la unidad. El país se ha deteriorado por el odio y la división, por las venganzas políticas (…) En el mundo entero empiezan a conocer Ecuador como un país de peligro y violencia. Esto afecta a todos los ecuatorianos, pues si no viene el turismo, porque no viene en la industria, es porque tienen temor de ir a un país en el que las noticias sale que te matan», expresó González.

La aspirante a Carondelet insistió en que es deber de todos las autoridades del país, nacionales, provinciales y locales, de lograr un acuerdo mínimo común para levantar y echar a andar el país.

«El volver a levantar esta Patria hermosa es cuestión de todos. Tenemos, autoridades en todo el territorio, prefectos alcaldes, juntas parroquiales, el bloque más grande de la Asamblea (Nacional). Es un momento en el que Ecuador debe ir hacia la unidad, de buscar una agenda mínima de acuerdo por el desarrollo del país», sentenció la candidata de la Revolución Ciudadana.

Manuel F. Díaz / Confirmado.net