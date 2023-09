A Luisa le regalan hasta el corazón, en su recorrido por Ecuador

Una colección de ponchos, también cartas de niños, niñas y adultos que le escriben pidiéndole de ayuda y le envían buenos deseos. Eso guarda Luisa González. Además ha recibido flores, frutas, incluso una coneja (Victoria); abrazos y otras expresiones de cariño, en su recorrido por el Ecuador. Ayer, en Santo Domingo de los Tsáchilas, incluso le dieron una ‘carpeta’.

Emilio, alias Sayana, hombre tsáchila, oriundo de Chigüilpe, hizo que la candidata de la Revolución Ciudadana se sonroje y ría mucho, frente a cientos de personas, que querían escuchar su plan de gobierno. Sayana le dijo que supo que ella era soltera y que estaba recibiendo carpetas (una forma de decir que acepta propuestas de pretendientes).

Siguiéndole el juego, Luisa González le recibió la carpeta (roja con un corazón dibujado), con una ‘hoja de vida’, en donde se leía que él lava, plancha, cocina y es obediente. Además, aceptó las flores y un globo en forma de corazón. Dejando salir a la manabita bromista, recordó: “marido que obedece, no padece”.

Así es Luisa, una mujer de 46 años. Tiene dos hijos, de 29 y 9 años, a quienes se ha dedicado; cría sola al segundo. Ella es originaria de Canuto, en Chone, Manabí; se siente apoyada por su familia y protegida por Dios. Fue la primera generación en obtener un título universitario y con mérito propio llegó a trabajar en el Gobierno del presidente Rafael Correa, también ganó una curul, en el 2021. Está comprometida con la misión de cambiar la vida de los ecuatorianos.

«Estamos en un momento decisivo de la historia, tenemos un Ecuador de rodillas, que lo vamos a poner de pie. Pero necesitamos superar los discursos de odio. Basta de desunión, el Ecuador necesita unidad, trabajo en conjunto, dejar de estar divididos entre todos, vamos hacia la unidad, que solo así vamos a levantar esta patria hermosa».

Eso repite Luisa en sus entrevistas en medios de comunicación y en sus visitas por todo el Ecuador. En sus conversaciones con jóvenes, con pequeños industriales y comerciantes le confiesan que están asustados por la falta de esperanzas.

Se trata de jóvenes que dejaron el colegio por no tener recursos; otros que no han logrado cupos universitarios y que recuerdan el Ecuador que ofrecía becas para estudiar en el extranjero. Además la siguen personas que sienten miedo porque los extorsionan (vacunan) y ya no resisten más.

Analistas políticas como Caroline Ávila han comentado. «Interesante el discurso de unidad, que comienza a ganar fuerza en las exposiciones de la candidata del correísmo. Es una narrativa diferente a la que nos tenía acostumbrados esta tienda política, el reto es su credibilidad».

Luisa no ha confrontado. Cuando un periodista le pidió una reacción al rechazo del FUT a su candidatura y a la del otro binomio, ella salió al paso diciendo que más que con los dirigentes, le interesa hablar con los trabajadores. Y no les cerró la puerta tampoco a los dirigentes, les pidió recordar que en el Gobierno de la Revolución Ciudadana había salud y educación públicas, por ejemplo.

Luisa se muestra tal como es, una mujer sencilla, que no ha sacado de su vocabulario los dichos de su tierra. Eso se evidencia al escucharla conversar con jóvenes, en universidades públicas como la Laica Eloy Alfaro de Manabí, extensión El Carmen; o con la Red Mundial de Jóvenes Políticos, de Loja; así como con las y los trabajadores de la Empacadora de Camarón de Santa Rosa, en El Oro.

«Nunca es tarde para comenzar y para enderezar un rumbo. Tú siempre puedes levantarte. Sigan el camino, si encuentran un muro. Deben tener esas ganas de salir adelante y nosotros como Estado les vamos a garantizar acceso a los mecanismos para salir adelante: educación pública de calidad y gratuita, empleo, y vida digna», les asegura Luisa. Y sabe de lo que habla, ella se casó cuando era adolescente, tuvo a su primer hijo y decidió terminar el colegio y luego continuar con sus estudios universitarios.

Muchos de quienes la escuchan se sienten identificados con ella, la ven muy cercana a ellos. Es una mujer originaria de Canuto, su familia vive de forma sencilla, aún en ese poblado de Chone. No es hija de una familia de millonarios, como su contendiente. «Con Luisa González todo es posible, todo, todito 5, Luisa te amo», se le oía gritar a un hombre, en Santo Domingo de los Tsáchilas.

Este 14 de septiembre del 2023, Luisa compartió una nota de un medio de comunicación, con su respuesta: «Somos transparentes en nuestras cuentas, cumplimos la ley y entregamos toda la información sobre nuestros aportantes al Consejo Nacional Electoral. No tenemos nada que ocultar. Nosotros no tenemos grandes chequeras, es nuestra militancia la que con cariño e ilusión ayuda a financiar esta campaña».