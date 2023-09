La candidata presidencial por el movimiento de la Revolución Ciudadana, Luisa González, resaltó este miércoles en que es necesaria una visión Patria de continuidad que encamine al Ecuador hacia el desarrollo, con participación de todos los actores políticos y sociales que hacen vida en el país.

Así lo expresó la aspirante a Carondelet durante una entrevista con Radio Tú, en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, donde además reiteró que la fórmula a la que apuesta para el éxito de su eventual Gobierno es la del trabajo en equipo y en unidad.

González consideró que el Ecuador no debe sufrir la paralización de procesos de desarrollo cuando se celebren elecciones cada cuatro años, sino que, por el contrario, cada plan de país debe tener continuidad por encima de las diferencias que puedan existir entre distintas tendencias políticas.

«Ecuador no puede reiniciarse cada 4 años cuando hay una nueva elección. Ecuador necesita un plan de país que nos encamine hacia el desarrollo. Es decir, las grandes obras, los grandes proyectos necesitan continuidad y visión de Patria. Por esto yo he llamado a un gran acuerdo nacional con todos los partidos políticos, con todas las autoridades, izquierda, derecha, centro, sociedad civil, industria. El Ecuador en estos momentos requiere unidad. La fórmula del desastre es la división y la fórmula del éxito es el trabajo en equipo», expresó la candidata.

- Advertisment Article Inline Ad -

«Ecuador requiere que todos trabajemos bajo una sola bandera, la bandera amarillo, azul y rojo. Esa bandera que nos lleve a un Estado presente, a la seguridad del país, el salir a la calle tranquilos, el abrir un negocio tranquilos», añadió Luisa González.

En ese sentido criticó el accionar de los Gobiernos de Lenin Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-presente) por abandonar los planes de desarrollo que planificó y dejó en ejecución la Admiración de la Revolución Ciudadana bajo la presidencia de Rafael Correa (2007-2017).

González consideró que Moreno y Lasso se apartaron de la visión de país dirigida a la garantía de derechos consagrados en la Constitución del Ecuador, para dirigirse al cuido y satisfacción de intereses de grupos económicos.

«Fueron 10 años con una continuidad de una planificación. Sí, una visión de país (…) Esa planificación, nosotros la dejamos haciendo, pero no hubo la voluntad política, es decir, me van a perdonar, no les dio la gana de cumplir con nuestros derechos (…) Lo siguiente que ocurre aquí es que esa visión de país ignoró la Constitución, es decir, ignoró nuestros derechos y se fue hacia la empresa privada y a la banca», puntualizó la candidata de la Revolución Ciudadana.

«Y los únicos que han crecido en este en estos años son los negocios en torno al señor empresario banquero que está en la presidencia (Guillermo Lasso) y la banca», agregó.

Asesoría de Rafael Correa

En su diálogo con periodistas de Radio Tú, González además sostuvo que el ámbito estatal no le resulta ajeno, al recordar que fue jefa de Gabinete Ejecutivo del presidente Rafael Correa, lo que le adjudica experiencia en el área que se suma a su preparación académica, que incluye maestría en Alta Gerencia y Economía Internacional y Desarrollo.

Es justamente su experiencia, según dice, lo que le hace sentirse segura al asumir el reto de aspirar a la Presidencia de la República, en el momento en el que el país requiere del diseño y aplicación de políticas acertadas, que le permitan salir del trágico escenario actual, marcado por la violencia y la infiltración del crimen organizado en el Estado.

«¿Por qué yo asumo este reto? Porque yo sé cómo sacar adelante mi país. Yo no voy a improvisar, yo voy a trabajar desde el día uno, el tiempo que tú has usado en capacitación, en aprendizaje es tiempo que tú te lo vas a ahorrar en ejecución mientras los demás están entendiendo cómo funciona el sector público, cómo funciona el Estado, yo ya hice las compras públicas, hace rato», dijo González.

Destacó que el expresidente Correa, además de ser referente de la transformación del país durante la década de entre 2007 y 2017, es el líder político de la Revolución Ciudadana, mérito suficiente para considerarle como el principal asesor de lo que será su Gobierno, de resultar vencedora también en la segunda vuelta prevista para el próximo 15 de agosto.

Si bien insistió en la asesoría de Correa, destacó que es ella la candidata presidencial y quien ocupará la presidencia del Ecuador para la toma de decisiones que beneficien a todos los ecuatorianos.

«Fui secretaria de la administración pública, fui jefa del gabinete ministerial, es decir, era jefa de los ministros, así que puede que yo no conozca al mínimo detalle cada ministerio, pero sí conozco en su generalidad y sé tomar las decisiones. Ya lo hice en el Gobierno de la Revolución Ciudadana, para eso también serán los asesores en temas específicos. El presidente Rafael Correa va a ser el jefe de mis asesores. Prácticamente la toma de decisiones es mía, la candidata soy yo y quién será la presidenta es Luisa González», sentenció Luisa González.

Manuel F. Díaz / Confirmado.net