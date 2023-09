¿Daniel Noboa habla de electricidad sin conocer del tema?

Todo parece indicar que habrá que adquirir velas y linternas. Al menos eso anticipó Gonzalo Uquillas, gerente de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec). Según él, hasta noviembre de este año, deberían finiquitar un contrato para importar gas natural o volverán los apagones. En medio de eso, Miguel Calahorrano, exministro de Electricidad y conocedor de la materia, cuestionó lo que llamó ‘cantinfladas’ de Daniel Noboa.

El candidato presidencial de la Alianza ADN, con allegados de Lenín Moreno, aparece en un video que corre en redes sociales, como experto en electricidad.

“Se habla a cada rato de hidroeléctricas. La gente no entiende ni siquiera que el problema está en la transmisión”, dice el hijo del magnate Álvaro Noboa. Y luego asegura que el precio del kilovatio (unidad de la energía) es de 8.5 centavos de dólar. Y critica que, supuestamente tres centavos se los lleve Celec. Enseguida señala que las hidroeléctricas, se conectan a las líneas de trasmisión de Perú y de Colombia y se exporta electricidad.

Prosigue: medio centavo es de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL). “La distribución, una empresa que nadie entiende que se llama Transelectric, ahí está el problema”. Y asegura que en Chile, Texas y China cueste menos de tres centavos el kilovatio. “¿Por qué en Ecuador cuesta cinco si somos de este porte (y hace una señal con la mano para mostrar que es algo pequeño)?

Noboa en el video asegura que falta inversión en la transmisión, que no se ha invertido en más de 20 años en la transmisión eléctrica, en líneas de doble vía, no hay almacenamiento electrónico, no hay control. Y promete que bajarán los precios de las planillas eléctricas para los más pobres.

Todo ese discurso es refutado por el ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones, Miguel Calahorrano, quien es especialista en temas eléctricos, además fue profesor de la Politécnica Nacional y exministro de Electricidad en el gobierno de Rafael Correa.

Las palabras de Noboa, a Miguel Calahorrano le parecen cantinfladas, según dijo en entrevista con Radio Pichincha. “Puede ser estudiado en Harvard, pero no es bueno seguir este ejemplo de hablar por hablar cantinfladas, tenemos que hablar con rigor de ciencia y tecnología, más cuando se trata de ciencias exactas. Nada de lo que dice es cierto, no sé qué es eso de transmisión de ida y vuelta”.

Calahorrano lo dice con la experiencia de haber trabajado más de 45 años en el sector eléctrico. Recordó también que la última inversión fue la línea de transmisión de 500 kv entre la central Coca Codo Sinclair con Chorrillos en el Guayas, que atraviesa 12 provincias. En este momento está produciendo, dijo, más del 26% del total nacional. La Coca Codo produce cerca de 5 500 gigavatios hora en lo que va de este año.

“Esta energía se distribuye a todo el país. Entre 50 y 60% de la energía que se produce se consume en Guayas y Pichincha”.

¿Cuáles son los errores que comete Daniel Noboa? Con datos oficiales del sector eléctrico, Miguel Calahorrano explicó que es mentira que el precio de transmisión sea de cinco centavos de dólar. “Es de menos de un centavo. Su discurso es cantinflesco porque ni él se entiende pero no es lo grave, más que un chiste de Cantinflas es un engaño a la población. Está diciendo que se van a bajar tarifas de electricidad al bajar las tarifas de transmisión”.

Además, señaló que en Ecuador, la electricidad cuesta 9 y 10 centavos de dólar; en España, 22 centavos. “Nuestra tarifa es la más baja en América Latina, solamente le supera a Venezuela y Paraguay”.

Así que le parece que desgraciadamente, lo que dice Daniel Noboa es el típico discurso neoliberal, que busca destruir la empresa pública.

Confirmado.net