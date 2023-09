Luisa González abrió la puerta a todos los sectores sociales

A casi un mes de las elecciones presidenciales, los representantes de organizaciones y movimientos sociales han puesto sus cartas sobre la mesa. Saben que hay dos opciones: Luisa González, por la Revolución Ciudadana; cuyo líder es Rafael Correa; y Daniel Noboa, por ADN, hijo del hombre más rico del Ecuador, que ha intentado sin éxito llegar a Carondelet en cinco oportunidades.

Así, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) ha dicho, que por ahora, no apoya ni a Luisa González ni a Daniel Noboa. Busca empujar su agenda de lucha, que se resume en los 10 puntos, que abanderó en las movilizaciones de junio 2022 y que permitió la reducción del precio de los combustibles.

Pero además, plantean que se brinde suficiente presupuesto para salud y educación; les preocupa el desabastecimiento de medicinas e insumos en los hospitales públicos; que se garantice el acceso a la universidad y que se dé mantenimiento a escuelas y colegios. Exigen políticas para frenar la precarización laboral y que se impulse el empleo; que se trabaje en seguridad, para frenar el sicariato, el narcotráfico y más.

¿Qué ha dicho la Revolución Ciudadana (RC5)?

- Advertisment Article Inline Ad -

Andrés Arauz, candidato a la Vicepresidencia, y su compañera de fórmula, Luisa González, han reiterado que esa agenda de la Conaie es muy parecida a su programa de Gobierno. Ven coincidencias en sus propuestas, ya que ellos defienden la educación y la salud públicas, por ejemplo.

“Las propuestas de la Conaie coinciden totalmente con lo que dice la Constitución de la República y nuestro plan de gobierno. Es momento de hacer un acercamiento, tal vez de hacer la pausa. Coincidimos en el interés de garantizar derechos ciudadanos y sacar adelante a un país”, resaltó Luisa González, entrevistada en Sonorama, este martes 12 de septiembre del 2023.

¿Qué ha dicho Daniel Noboa, de ADN (alianza con allegados a Lenín Moreno)?

Daniel Noboa sostuvo, en KCH Noticias, que la Conaie al final puede decidir lo que quiera. “Yo tengo un plan de trabajo, si es que les gusta mi plan de trabajo, con mucho gusto. Pero, ¿qué hacemos con Leonidas Iza? Es correísta y toda la vida ha sido correísta y no va a cambiar por mí, no hay que ser gil en eso”.

Frente a esa respuesta, la Conaie también se pronunció, la tarde de ayer, 12 de septiembre, con un pronunciamiento en su cuenta de X:

“La democracia no se trata de ‘gustos’, sí de inclusión y participación. La #CONAIE junto a los sectores populares ratificamos nuestras demandas, como el cobro de deudas a los grandes grupos económicos (la del grupo Noboa asciende a 88M). No privatizaciones”.

La Conaie se refiere a que Exportadora Bananera Noboa, una de más de 100 empresas del Grupo Noboa, debe USD 88.1 millones al Servicio de Rentas Internas (SRI).

No solamente, la Conaie ha puesto sus condiciones y la decisión de su consejo ampliado (6 de septiembre) de no respaldar, por ahora, ni a González ni a Noboa. Además, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) se ha pronunciado.

A través de un comunicado público, sus dirigentes aseguraron: “Los trabajadores no tenemos alternativa en la segunda vuelta”. Ninguna de los dos alternativas burguesas, se lee en el documento, los representan.

La candidatura de Daniel Noboa, remarcaron desde el FUT, representa a la familia más potentada del Ecuador, con una de las fortunas más importantes de América Latina, dijeron. Así que, “lejos de representar el esfuerzo individual, ha sido resultado del sudor de miles de trabajadores, impedidos de organizarse en sindicatos y otros derechos laborales. También es resultado de sistemática evasión tributaria”.

Frente a las críticas por el no pago de impuestos de empresas del Grupo Noboa, Daniel Noboa no se ha pronunciado. No se le ha consultado en entrevistas ni ha respondido al emplazamiento público de Andrés Arauz, quien le exigió pagar los USD 88.1 millones.

De la candidatura de Luisa González, el FUT reprocha que en el pasado, el correísmo: quitó el 40% de aporte estatal para pensiones jubilares. Aunque ella les ha podido recordar que en el Gobierno de la RC5, se construyeron hospitales como el Docente de Calderón o una nueva Maternidad, para el sur de Quito; además no faltaban medicinas. El FUT tampoco perdona a la Revolución Ciudadana por, supuestamente, “haber dividido a las organizaciones sindicales, así como por haber ‘ilegalizado a la UNE’”.

González respondió al FUT en Sonorama. “A mí me interesa un acercamiento con los trabajadores, que se garanticen sus derechos. No siempre todos los trabajadores se sienten representados por los dirigentes. Bienvenidos sean ellos, si los miembros del sindicato sienten que se han garantizado sus planteamientos, en estos años”, dijo.

En torno a la crítica por haber “ilegalizado a la UNE”, que hace el FUT, habla la historia. La Unión Nacional de Educadores (UNE) estuvo contra las cuerdas en la década anterior. En agosto del 2009, el exministro de Educación, Raúl Vallejo, dispuso que ya no se les descuente más a los profesores, vía rol, de forma obligatoria, la cuota sindical para este gremio, que era un brazo del extinto MPD, hoy Unidad Popular.

Además, el 7 de octubre del 2009 terminó el último paro de la UNE, que duró 22 días. Sí, 22 días se suspendieron las clases y los niños, niñas y adolescentes de escuelas y colegios públicos debían quedarse en casa. No estaban de acuerdo con las evaluaciones para los profesores. En 1983, la UNE incluso organizó un paro que duró tres meses. Así que era habitual la suspensión de clases.

En el gobierno de Rafael Correa se recordó que estaba prohibida la paralización de servicios públicos y se les dijo a los profesores que no había razones para hacerlo, ya que recibían a tiempo sus sueldos, no como en otros gobiernos.

¿Por qué esa posición del FUT? En el comunicado a través del que señalan que “los trabajadores no tienen alternativa en segunda vuelta”, aparecen las firmas de sus integrantes. Por ejemplo, su actual presidente, José Villavicencio, quien también dirige la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE); de Isabel Vargas, presidenta de la UNE; e incluso la secretaria Técnica del FUT, Rosana Palacios, expresidenta de la UNE.

Se trata de organizaciones cercanas a la Unidad Popular, exMPD. Incluso Isabel Vargas fue candidata a asambleísta por esa alianza, que respaldó a Yaku Pérez.

Pese a todo, Luisa González afirmó estar lista para hablar con todos los sectores. Cree que quien llegue a la Presidencia de la República debe llegar a un acuerdo común con todos los sectores para sacar adelante al Ecuador.