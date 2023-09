Luisa se comprometió a detener la violencia contra las mujeres

Este 11 de septiembre de 2023 se cumplió un año del femicidio de María Belén Bernal, en la Escuela Superior de Policía Enríquez Gallo, en manos de un teniente, que era su esposo. Y este fin de semana, una familia lloró a Letizia Cando, ‘Leti’, como le decían con cariño, enfermera de 33 años violada, apuñalada (tres veces en el corazón) y desmembrada, por un cerrajero.

Pero Verónica Abad, candidata a la vicepresidencia de Daniel Noboa, pone en duda la existencia de femicidios y de la violencia contra las mujeres. En una declaración que corre por redes sociales, ella muestra uno de los mapas de Alianza Mapeo, que registra los casos de femicidio en Ecuador y dice que las feministas nos llevan a creer cosas que no existen y no son reales. Y prosigue:

“Pueden ver el cuadro muy amplio de porcentajes, del que hablan victimizando a la mujer. Encontré este posteo en una cuenta de una feminista radical en el Ecuador, que llama a la última movilización que hubo en Ecuador. Dice que al Gobierno no le interesa la vida de las mujeres; exigen presupuesto inmediato para Ley de la erradicación de la violencia. Si existiera realmente violencia de género, los mitos que tenemos, ¿ustedes creen que deberíamos exigir presupuesto del Estado?”, sostuvo Verónica Abad.

Sobre esa y otras declaraciones, ni Verónica Abad ni Daniel Noboa, de ADN, se han pronunciado. No ha dicho nada el binomio que lleva el color lila en su logotipo; el color lila que se asocia con la lucha feminista.

Por su parte, Luisa González, candidata a la Presidencia por la Revolución Ciudadana, recordó que hoy se cumple un año del femicidio de #MaríaBelénBernal y lamentó el femicidio de la enfermera del IESS, Leti Cando. En un video, compartido en sus redes, advirtió: “cuidado nos acostumbramos a que esto es normal, tenemos que enfrentar esta violencia con determinación y con todo el peso de la justicia y la ley contra aquellos que han violentado nuestros derechos”.

Además, se comprometió a volver al Ecuador un país de paz, de justicia y de derechos para las mujeres, hasta que ninguna sea violentada.

En Radio Pichincha, a Luisa le preguntaron su opinión sobre esas opiniones de Verónica Abad, binomio de Noboa, quien también dijo que las madres deben ganar menos. “Yo escojo ser mamá, yo voy a tener que trabajar menos, porque mi rol de mamá me va a pedir más y me va a exigir más tiempo, no puedo pretender ganar igual que un hombre”.

Así, Luisa González respondió que le parece grave que se exprese así quien aspira a conducir los destinos de 18 millones de ecuatorianos. Más en un país en donde la mitad de población es mujer y con 332 femicidios registrados en 2022.

“Soy mujer y también madre. Si tenemos una jornada reducida de dos horas, por un año, cuando estamos en período de lactancia, por hijos recién nacidos, es gracias a conquistas sociales, al derecho de criar a nuestros niños, de cuidar al futuro hombre y mujer que transformará esta patria, al médico, a la enfermera, al ingeniero”, anotó.

También Luisa González, presidenciable de la Revolución Ciudadana, señaló que muchas veces, las mujeres llegamos a la casa a seguir trabajando desde la virtualidad o por teléfono. Lo que dijo, Verónica Abad, opinó, constituye un retroceso y desprecio hacia su propio género.

“Las mujeres hemos luchado mucho por estar aquí (en los trabajos, como candidatas, etc.). Si un hombre comete un error no pasa nada. Si una mujer dice una palabra es juzgada y observada en otros niveles. Seguimos en la lucha por hacer valer nuestros derechos”, comentó Luisa. Y recordó que quienes la escuchan tienen una hija o una madre y ninguno quiere que esos derechos sean menoscabados.

La candidata por la RC5 resaltó que las mujeres son el sector más vulnerable, víctimas de agresiones físicas, nuestra voz no se escucha.

Entre otros compromisos, Luisa González aseguró que fortalecer el Ministerio de las Mujeres, “porque somos distintas, a pesar de que las necesidades son las mismas, somos afros, cholas, montubias, mestizas y cada una requiere atención diferente”.

Asimismo, Luisa se comprometió a dar presupuesto al Ministerio y a crear una comisión especial para brindar acompañamiento a familiares de víctimas de femicidio y apoyo a niños huérfanos, garantizarles el acceso al estudio. A más de eso adelantó que ha hablado con prefectos para abrir casas de acogida en todas las provincias, para que si una mujer es violentada por un hombre, pueda acudir con sus hijos a ese espacio.

Actualmente, el Estado aporta con una parte del presupuesto de las casas de acogida, que son levantadas por organizaciones no gubernamentales. Pero se registran atrasos en los pagos.

¿Cuántos femicidios se registran en Ecuador, en lo que va del 2023?

Según Geraldine Guerra, presidenta de la Red de Casas de Acogida, hasta el 10 de septiembre de 2023, en Ecuador: 222 mujeres han sido víctimas de femicidios. Esa Red junto con Fundación Aldea y otras organizaciones registran los femicidios ocurridos en el país, en la organización llamada Alianza Mapeo.

En entrevista con Confirmado.net, Geraldine Guerra dijo que en Ecuador debería existir una norma legal que haga que se monitoreen los casos de femicidio y el acceso efectivo a la justicia. Por eso espera que la nueva Asamblea apruebe la Ley de Reparación Integral para familias víctimas de femicidio, que pasó el primer debate. Es necesario que le aseguren presupuesto. Es crucial que la Presidenta o Presidente de la República respalde ese proyecto de ley, señala.

«La o el nuevo mandatario debe conocer la complejidad de la problemática de la violencia contra las mujeres y saber que el femicidio es una escala mortal de lo que, en la mayoría de casos, se podría haber prevenido. Por tanto debería invertir suficiente presupuesto para contar con personal especializado en sistemas de justicia, salud, educación, Ministerio de la Mujer, Ministerio del Interior (Policía Comunitaria, por ejemplo).

También, Geraldine Guerra considera urgente invertir en una campaña mediática para la prevención de la violencia y de los femicidios. Y asegurar fondos para la entrega de bonos a hijos e hijas de víctimas de femicidios. Y garantizar un sistema de registro de casos que no invisibilice los casos de femicidio como asesinatos, violación con muerte o sicariato, deben, insiste, nombrarse como femicidios. Ella invitó a visitar este espacio.

