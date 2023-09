La candidata presidencial por el movimiento de la Revolución Ciudadana, Luisa González, señaló este lunes que su propuesta de Gobierno se estructura en tres ejes de trabajo, dividido en aspectos urgentes, emergentes y permanentes, en los que su equipo laborará con organización y técnica.

En entrevista con Radio Pichincha, González sostuvo que en el aspecto urgente está la necesidad de recuperar la seguridad ciudadana y la generación de empleos como pasos fundamentales para el levantamiento de la economía del país.

Respecto a lo emergente, González se refirió a la labor de control, prevención y mitigación por el impacto directo del fenómeno El Niño sobre la geografía y la población ecuatoriana.

En cuanto a lo permanente, la candidata apuntó a la obligación del Estado de garantizar el derecho de los ecuatorianos a la educación y la salud de calidad y gratuitas.

«Nosotros hemos estructurado 3 ejes para trabajar lo urgente. En lo urgente está la seguridad y el empleo, lo emergente, que es la emergencia del fenómeno de El Niño, donde hay que hacer trabajos de prevención, de mitigación también, y de control. Y lo permanente que es el derecho, los derechos de los ecuatorianos, el derecho a la salud, a la educación, al bienestar», dijo González.

«En estos 3 ejes vamos a empezar a trabajar de forma organizada y técnica», añadió.

Trabajo en equipo

La aspirante a Carondelet enfatizó en que el éxito de su Gobierno estará fundamentado en el trabajo en equipo, sin distinción de tendencias políticas y apartado por completo de discursos de odio, en función de atender las demandas de los ecuatorianos.

«La única forma aquí. La única fórmula que yo conozco del éxito es el trabajo en equipo y en unidad. Y, la única fórmula que conozco del desastre es el sálvese quien pueda y cada quien por su lado», dijo González.

Destacó que esta postura le ha llevado a reunirse con sectores políticos de distintas tendencias, con algunas de las cuales ha identificado ya algunas oportunidades de trabajo conjunto para beneficio del pueblo ecuatoriano.

«Yo me he reunido con autoridades locales de diferentes banderas políticas. Porque las necesidades del país no responden a banderas políticas, responden a la atención urgente a las necesidades del pueblo ecuatoriano de 18 millones de ecuatorianos», expresó la candidata de la Revolución Ciudadana.

Yo he hecho un llamado a todas las fuerzas políticas, a todas las autoridades locales, a la industria, al sector privado a trabajar en conjunto para fortalecernos todos y salir adelante. El Estado debe apoyar a esa industria que quiere producir más, que va a generar empleo, que va a exportar nuestros productos», añadió.

Confianza en el pueblo ecuatoriano

González también se refirió a sus impresiones sobre el próximo debate presidencial, en el que se medirá el próximo 1 de octubre al también candidato presidencial Daniel Noboa.

Al respecto, señaló que, por encima de la experiencia negativa del debate celebrado antes de la primera vuelta (en el que fue interrumpida varias veces por los moderadores), tiene confianza en que el pueblo ecuatoriano sabrá analizar los aspectos técnicos que ella expondrá en este espacio.

«Confianza en que el pueblo ecuatoriano sepa analizar técnicamente lo que se está diciendo, confianza en que el pueblo ecuatoriano, nuestros jóvenes y adultos no crean en algo que se dice bonito, sino en algo que se dice técnicamente y que sea real», dijo González.

También manifestó que espera que «el debate se pueda llevar al nivel de los requerimientos de los ecuatorianos» y que «nos dejen hablar en igualdad de condiciones».

Manuel F. Díaz / Confirmado.net