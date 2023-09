La candidata presidencial por el movimiento de la Revolución Ciudadana, Luisa González, señaló este viernes la necesidad de que el Ecuador tenga un Gobierno apartado del odio y esté fundamentado en el amor por la Patria, en el entendido de que el país necesita levantarse del abandono en el que se encuentra.

En entrevista con Radio Gaviota, en Machala, provincia de El Oro, González se refirió a los Gobiernos de Lenin Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-presente), los cuales a su juicio actuaron en el ejercicio del poder movidos por un odio infundado contra la Revolución Ciudadana, sus líderes y su militancia, incluso contra el legado de los 10 años de Gobierno del movimiento durante la presidencia de Rafael Correa (2007-2017).

«El país ha sido dejado en el absoluto abandono (…) Y el Ecuador no puede seguir siendo manejado por odio. Hay que hacer conciencia. Aquí tiene que primar el amor por la Patria, el amor por nuestras familias, el amor por nuestras provincias, por nuestros cantones, por nuestro territorio, por nuestra vida misma», dijo González.

Mencionó que es necesaria una conciliación para que el país se recomponga, a nivel de Gobierno y de sociedad, y superar la situación de inestabilidad, inseguridad y violencia que aqueja a toda la población ecuatoriana sin distinciones de ningún tipo.

«Y aquí corremos riesgo, el 100% de los ecuatorianos, seas pobre o seas rico, estés en una ciudadela, estés en la calle, estés donde estés. Hay que reflexionar con paz, con cariño por la Patria y dejar el odio y las pasiones a un lado. Necesitamos recomponer el país, pero recomponernos también como sociedad y dejar de lado esos discursos de odio», expresó la candidata.

Remarcó que la Revolución Ciudadana tiene la capacidad, el conocimiento y la experiencia para conducir el país, atendiendo las necesidades de la población en cuanto a empleos, acceso a la educación y la salud de manera pública y gratuita, la seguridad ciudadana y la soberanía alimentaria.

«Les he dicho, Ecuador necesita trabajar en conjunto, la inseguridad, el hambre, la falta de empleo de medicinas en los hospitales, de acceso a la educación pública, de calidad y gratuita para nuestros hijos (…) Eso no reconoce banderas políticas, reconoce un trabajo conjunto con conocimiento, con capacidad, con experiencia, que es lo que tenemos en la Revolución Ciudadana, es lo que tiene Luisa González», puntualizó.

Un antes y un después

La aspirante a Carondelet manifestó su confianza en que vencerá también en la segunda vuelta electoral del próximo 15 de octubre, lo cual marcará un punto de partida hacia el levantamiento del Ecuador, dejando atrás una etapa oscura de hambre, inseguridad y angustia.

«Y duele, duele El País en el que estamos, pero también es momento de levantarnos con fe y con esperanza. Porque esto que estamos viviendo se va a acabar, este momento difícil, duro de angustia, se va a acabar con la Revolución Ciudadana, con Luisa González a partir del 15 de octubre, un 15 de octubre que va a marcar un antes y un después. Porque vamos a trabajar en conjunto por levantar a este país maravilloso», sentenció González.

Aseguró que su Gobierno trabajará para que el Ecuador vuelva a ser referencia en el mundo, como país megadiverso con potencial invaluable para el turismo, al tiempo que fomentará las condiciones para que a lo interno los ecuatorianos salgan adelante con las condiciones para una vida digna, con un Estado garante de acceso a servicios de calidad, seguridad y paz en las calles.

«Volveremos a este Ecuador de gente trabajadora, de gente buena, de gente honesta, de maravillas naturales. Que era conocido en el mundo como el Ecuador que ama la vida, el All you need is Ecuador. Que vuelva a ser conocido nuestro país por la calidad, calidez de la gente por las maravillas naturales que venga ese turismo. Que encontremos esa fuente de empleo que necesitamos para sacar adelante nuestras familias. Ese es el Ecuador que va a volver», dijo Luisa González.

«Con la Revolución Ciudadana, ese es el Ecuador que va a construir Luisa González. Y ese es el Ecuador que nos va a devolver esa dignidad con servicios de calidad, donde nosotros los mandantes volvamos a tener voz, así que vamos con fe y con esperanza que esto ya se acaba, que vamos a construir juntos un Ecuador de paz, con amor, con solidaridad, al levantar esta patria hermosa vamos juntos con fe», agregó.

Manuel F. Díaz / Confirmado.net