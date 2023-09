El nuevo presidente de la Asamblea General, Dennis Francis, declaró inaugurada la 78ª sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas.

En sus declaraciones iniciales leídas por Amina Mohammed, subsecretaria general de la ONU, el secretario general, António Guterres, hizo una advertencia sobre un mundo con desafíos y divisiones profundos que está poniendo a prueba a la ONU.

«A pesar de profundos desafíos globales, este no es un momento de pesimismo. Es un momento de acción», dijo. «Acción en favor de la paz y los derechos humanos; acción para rescatar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y para abordar la amenaza existencial del cambio climático; acción para generar empleos productivos y para ampliar las oportunidades económicas, sobre todo para las mujeres y los jóvenes; acción para asegurarnos de que la rápida evolución en tecnología, como la inteligencia artificial, constituya una ayuda y no un daño para la humanidad; acción para construir un mundo de esperanza y promesa para todos que no deje a nadie atrás», sostiene Guterres.

«Más que ningún otro recinto en el planeta, la Asamblea General representa nuestra humanidad común y nuestro compromiso compartido en favor de la paz, el desarrollo sostenible y los derechos humanos. Forjemos las soluciones que todas las personas esperan y avancemos hacia un futuro mejor, más pacífico y más próspero, y hacia un planeta más sano», dijo Guterres.

En sus declaraciones inaugurales, el nuevo presidente dijo que la nueva sesión de la Asamblea General comenzó «en medio de una agenda global abrumadora asediada por una serie de desafíos en cascada», agrega.

Francis exhortó a los Estados miembros a impulsar y a alimentar la paz a través de empoderar a los más vulnerables; a ofrecer una prosperidad compartida a través de liberar los recursos necesarios para obtener resultados transformadores; a acelerar el avance a través de aprovechar los elementos facilitadores de la juventud, la innovacion y la tecnología; y a impulsar la sostenibilidad.

También hizo un llamado a los Estados miembros para que adopten el verdadero espíritu del multilateralismo para la solución de los problemas «de manera que podamos proteger mejor la seguridad y la dignidad de la humanidad».

Francis, un diplomático de Trinidad y Tobago, prestó juramento al cierre de la 77ª sesión de la Asamblea General.

Con información de Agencia Xinhua