¿A quién creerle: a Daniel Noboa o a su binomio?

Como si no se tratara de dos caras de una misma moneda, el presidenciable Daniel Noboa busca atenuar el impacto de las declaraciones en contra de la educación, la salud y todo lo público, realizadas por su compañera de fórmula, Verónica Abad. Así, en esta primera semana de septiembre aparece desmintiéndola, de forma camuflada, sin hacerlo directamente. Por lo que no resulta fácil creerle.

“No se privatizan los derechos constitucionales, vamos a reforzar los sistemas de salud pública y de educación pública”, dice, en un video compartido en sus redes sociales, Daniel, el hijo de Álvaro Noboa. Es el hombre más rico del Ecuador, con una fortuna calculada en unos 1 000 millones de dólares.

Así, el presidenciable por ADN -que fusiona a PID y Mover, de allegados a Lenín Moreno- quiere dejar atrás las polémicas y criticadas declaraciones de Verónica Abad. Se trata del binomio que él escogió, para acompañarlo en el año y medio de Gobierno.

¿Qué dijo Abad que suena tan contradictorio respecto a lo que ahora ofrece Noboa? Entrevistada, la candidata vicepresidencial aseguró que el Gobierno debe limitarse a trabajar en seguridad, justicia y obras de infraestructura pública. Que hay que quitarle las obligaciones en educación, salud, jubilaciones y pensiones.

- Advertisment Article Inline Ad -

Pese a todo el impacto que causó que el binomio de Noboa admitiera que cree en la privatización de la salud y educación, por ejemplo, ni el presidenciable ni ella han aceptado hablar al respecto, con la prensa.

Noboa se limitó a difundir un comunicado, el fin de semana, a través del que busca mostrar que su compañera no incidirá en educación y salud. Así le asigna específicamente:

Protección de los derechos de los migrantes, atendiendo de manera especial las situaciones de lentitud en trámites y vulnerabilidad y desafíos no superados para la reunificación familiar.

Fortalecimiento de los lazos sociales con el Caribe; esto es, zona de Mar Caribe y sus Islas, comprendiendo desde el sureste del Golfo de México, al este de Centroamérica y norte de Sudamérica; zona poblacional de más de 44 millones.

Mejoramiento de las relaciones con las naciones africanas que abarcan gran extensión territorial y agrupan a más de 50 estados soberanos.

Sin embargo, especialistas en temas de migración como Jacques Ramírez cuestionan esa ‘delegación’, ya que esas tareas son competencias de la Cancillería. Y parece que tampoco entendiera la gravedad del fenómeno migratorio, que enfrenta Ecuador.

En su desesperación por desviar la atención, Daniel Noboa dice q encargaría funciones q competen a la cancillería a su vicepresidenta: migración y relaciones con el Caribe y África. No les extrañe q de llegar al poder quieran hasta privatizar los servicios consulares. #Vota5 https://t.co/ivhKUAEm7t — Jacques Ramirez G. (@karipapo) September 2, 2023

Pero no solo, la vicepresidenciable ha mostrado desconocimiento sobre derechos consagrados en la Constitución y necesidad de clases sobre enfoque de género. Así, ayer circuló una ‘perla’, dicha por Daniel sobre las mujeres y el embarazo.

Daniel habla de un bono de alimentación para las mujeres embarazadas, que repartirá en forma de cupones, no en efectivo, “para no andar fomentando mayor cantidad de embarazos por gusto”, sostuvo Daniel Noboa. La semana pasada, su esposa anunció que está embarazada de su segundo hijo.

Daniel Noboa, candidato a la presidencia de la república, explicó su plan de trabajo en relación al apoyo a mujeres embarazadas. "El bono de alimentación a mujeres embarazadas será en cupones, no en dinero en efectivo" comunicó en un mitin. ¿La razón? El candidato dijo que es… pic.twitter.com/7B5VPrPNOJ — BN (@BNPeriodismo) September 6, 2023

También Daniel, en el video compartido ayer, señala que trabajarán en generación de empleo, fomentando deducciones tributarias a las empresas que contraten más. “Si las empresas ayudan a las personas, el Estado les ayudará”.

Sin embargo, eso preocupa. Andrés Arauz, candidato vicepresidencial por la Revolución Ciudadana, ya ha alertado: Noboa no le cobrará a Corporación Noboa los USD 88.1 millones que le debe al Servicio de Rentas Internas (SRI).

La pregunta que muchos se hacen es, ¿cómo ha ayudado la familia Noboa a los ecuatorianos en estos años? Más allá de un cargo público o la aspiración de llegar a Carondelet de Álvaro Noboa (cinco intentos por llegar a la Presidencia) y ahora de su hijo mayor.

Asimismo, Daniel Noboa en un video afirma que la productividad en el mundo moderno no nace de la explotación laboral sino de vincular el respeto a los derechos laborales, capacitación, salarios dignos y estabilidad laboral. Pero otra ha sido la historia de trabajadores, por ejemplo, de la Bananera Noboa. En la Exportadora Bananera Noboa, que ocupa el primer lugar entre las morosas con el SRI, trabajó Bernardo Manzano, exministro de Guillermo Lasso.

EL EMPLEO FIJO ES POSIBLE.

Tenemos una propuesta de #EmpleoConSeguridad, que priorice los derechos laborales, la capacitación, los salarios dignos y la estabilidad laboral en las y los ecuatorianos.

Creo profundamente que el Ecuador tiene todo para salir adelante y brindar la… pic.twitter.com/HLTLOzgTPd — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) August 30, 2023

Con un video y la afirmación de que no se privatizan los derechos constitucionales, no es suficiente. Cada día aparecen nuevos videos con declaraciones de Verónica Abad, en los que claramente habla de privatizar la educación, sostiene que los padres deben pagarla. Está segura de que la inversión en salud pública es innecesaria, sería suficiente con entregar vouchers, dice, para “no gastar en un Ministerio gigantesco de Salud, que no sirve para nada”.

En este video una parte de lo que es la candidata a vicepresidenta de Daniel Noboa… Esto y mucho más. pic.twitter.com/kNCF8YrvvQ — Victoria Desintonio (@VickyDesintonio) September 1, 2023

Abad tampoco conoce sobre derechos de las mujeres y enfoque de género. Se burla de las luchas, que por ejemplo permiten que ella sea candidata a la Vicepresidencia; sostiene que la ONU Mujeres pertenece a la Internacional Socialista.

Verónica Abad: “…la ONU pertenece a la Internacional Socialista…”



Jajaja



Recién me entero que todos los países que conforman la ONU son de la Internacional Socialista???? https://t.co/VGdPJptE6x — Bea Reichert (@biariaec) September 5, 2023

Otra de sus desatinadas declaraciones: “Si yo escojo ser mamá, voy a tener que trabajar menos porque mi rol de mamá me va a exigir más tiempo, cómo puedo pretender ganar igual que un hombre”.

La indignación es poco ante la perversidad de estas afirmaciones. Verónica Abad es una política miserable. https://t.co/JtTERbKTl7 — Soledad Angus Freré (@soleangusfr) September 5, 2023

No es todo. Daniel Noboa, en su plan de trabajo, habla de aumentar la edad de jubilación para los afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Entrevistado por El Universo dice que solo es una posibilidad, no una afirmación aumentar la edad de jubilación. Y que el problema no es la edad sino subir el número de aportantes.

Todos los planteamientos en torno a privatizar la educación y la salud de Verónica Abad, compañera de Daniel Noboa, son opuestos a los de la Revolución Ciudadana. Luisa González y Andrés Arauz hablan de la recuperación de lo público.

Confirmado.net