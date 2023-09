Niños y adolescentes son reclutados por bandas delictivas en Guayaquil

Billy Navarrete, director ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, presentó una radiografía del reclutamiento forzoso infantil en Guayaquil. Así, en su relato, del 31 de agosto del 2023, cuenta a través de un entrevistado anónimo, que las bandas criminales organizadas buscan a niños y adolescentes vulnerables.

Inicialmente, van tras los niños en situación de calle. Pero también buscan a quienes tienen familiares, hay represalias contra los seres queridos si no aceptan unirse y ser parte de sus negocios ilícitos. Se trata de chicos de 12 y 13 años, que se convierten en vendedores, pero también en consumidores.

Luego, varios se convierten en sicarios. Billy Navarrete compartió este relato:

“Vieron este chico que no tiene papá o mamá, pasa mucho tiempo en las calles, lo cogen y le dicen “¿sabe qué? vamos a ofrecerle esto”. Entonces el chico, quiera o no tiene que ceder, y si se interpone, pues tiene sus consecuencias (…) O en los casos en lo que si hay mamá y papá pero salen a trabajar, dejan al niño en casa…obviamente no va estar en casa, va a estar en las esquinas, allá afuera queriendo buscar alternativas propias de su edad, pero la comunidad no se las puede brindar por la situación en la que estamos. Entonces, ¿qué pueden hacer los chicos? Coger lo que hay a la mano”.

- Advertisment Article Inline Ad -

En cuanto a las niñas y adolescentes, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos recordó que el reclutamiento se dirige a niños y adolescentes varones. Pero solo el que se concentra en tráfico de drogas y sicariatos.

Sin embargo, se ha detectado reclutamiento de niñas y adolescentes, para convertirse en «propiedad» de los líderes de las bandas. La organización calcula que entre 15 a 20 niñas están involucradas con bandas durante los últimos dos años. Y pese a que las familias saben lo que pasa, el sometimiento con estos líderes criminales se mantiene, ya que incluso les ofrecen beneficios económicos.

“Usualmente son (reclutadas) niñas de 12, 13, 14 y15 años. Voy a hablar del líder de la banda, máxima autoridad en la comunidad. Él tenía su mujer y sus hijos (…) pero de un tiempo para acá empezó a andar con las niñas del barrio, de 12, 13, 15 años, más o menos. No le conocí a una de 16 o de 17 (…) En cada barrio o en cada sector se conocía a una o dos que eran de la propiedad de él”, le dijo a Navarrete una fuente anónima.

Un informe de la Policía Nacional, presentado en julio, indica que entre enero y julio de este 2023, 1 326 menores, entre 12 y 17 años, abandonaron las aulas en Ecuador para unirse a bandas delictivas. Es uno de los temas que preocupa a especialistas y a familias.

Confirmado.net