La decisión del Consejo Nacional Electgoral (CNE) de Ecuador de declarar nulos por irregularidades los resultados de la votación electrónica realizada en el exterior en las elecciones anticipadas del 20 de este mes desató una ola de críticas contra ese ente, que había insistido en la confianza del sistema.

«El CNE y la compañía que se contrató (para desarrollar la plataforma digital) tienen que dar respuestas», dijo a la Agencia Sputnik la exparlamentaria Mónica Palacios, de Unión por la Esperanza (UNES, izquierda), ante las irregularidades registradas en la votación electrónica que obstaculizó la participación electoral de los migrantes.

Según cálculos preliminares, de los 409.250 migrantes ecuatorianos empadronados en el Registro Electoral se inscribieron unos 113.000, pero solo pudo sufragar el 12 por ciento del total.

Previo al sufragio, las asociaciones de residentes en el exterior instaron a la realización de la votación mixta (presencial o telemática), como ocurrió el 5 de febrero de este año, para la elección de autoridades locales, considerando la ubicación de urnas en las zonas donde se reporta un mayor número de electores.

Aunque inicialmente el órgano informó que el sufragio se desarrollaba con normalidad y pidió a los electores «paciencia» para votar a través de la vía electrónica, su presidenta, Diana Atamaint, admitió, al anunciar los resultados preliminares de los comicios, que la plataforma sufrió «hackeos» desde siete países, entre estos Rusia, India y China.

Posteriormente, la Junta Especial en el Exterior anuló la votación, lo cual recibió la aprobación del CNE y dio paso a la repetición de las elecciones el próximo 15 de octubre en las tres circunscripciones electorales del exterior (EEUU y Canadá; Latinoamérica, Caribe y África, y Asia y Oceanía), solo para la dignidad de integrantes de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral).

La decisión del CNE fue argumentada sobre la base de que las irregularidades reportadas pudieron influir en los resultados de la elección de los parlamentarios nacionales y por el exterior, no así para la votación para la elección del binomio presidencial.

El consejero del CNE, Enrique Pita, señaló que en la circunscripción de Canadá y Estados Unidos hubo 92 actas con inconsistencia numérica, lo cual significa el 50 por ciento aproximadamente de las actas que se generaron. En tanto en la de Europa, Asia y Oceanía fue del 264, 65 por ciento, y en Latinoamérica, Caribe y África del 23,29 por ciento.

Para Palacios, de haber sido presencial el voto, esta agrupación política habría ganado en primera vuelta con su candidata Luisa González, quien irá al balotaje el 15 de octubre frente a Daniel Noboa de la Alianza Acción Democrática Nacional (centroderecha) al no haber alcanzado mínimo el 40 por ciento de los votos válidos para ganar la Presidencia.

Antecedentes y alertas

Varias asociaciones de ecuatorianos migrantes denunciaron que en febrero pasado, en la votación telemática para la elección de autoridades locales (prefecturas y alcaldías), hubo problemas con la plataforma digital que presentó una caída por unas 3 horas.

El CNE, sin embargo, señaló que en esa ocasión los inconvenientes se debieron a la conectividad con internet y no al sistema disponible para la votación electrónica.

Esas elecciones se realizaron de manera presencial en las zonas electorales con mayor cantidad de residentes en el exterior y también por la vía telemática, por lo cual los residentes en el exterior solicitaron la repetición de la combinación de estas modalidades para los comicios anticipados, organizados al ser activada la «muerte cruzada» por parte del presidente Guillermo Lasso, a fin de disolver la Asamblea Nacional.

Con ello, según alegaron los líderes migrantes, quienes no tenían acceso a la tecnología o no la dominaban, podían acudir a las urnas presencialmente y ejercer el voto.

Palacios señaló que el CNE conocía desde 2021 la problemática con el voto telemático, cuando se reportaron cientos de papeletas y actas con novedades, sin que la empresa que proveyó el sistema digital diera explicaciones.

«Nosotros llevamos la hipótesis de que esta compañía creó esta maña dentro del sistema en la cual usted tenía que volver dos veces con una flecha (dentro del sistema digital) y ya no tenía que ingresar los datos de seguridad ni el código que le llegaba directamente a su correo electrónico, sino que simplemente el número de cédula y la fecha de nacimiento se podía votar. Aparte de eso le llegaba la papeleta de votación y no tenía un número único de papeleta, sino que venía con el 0000, entonces eso no servía igual de nada para hacer ningún trámite», señaló.

Recordó que los técnicos institucionales confirmaron ante la comisión legislativa de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana que era imposible un «hackeo» porque se establecieron 10 capas de blindaje a la plataforma que hacían imposible cualquier intromisión. Sin embargo, dijo, en este último proceso el CNE señala que la página ha sido «hackeada».

El contrato con la empresa Antroproyecto, que tuvo un costo de 756.415 dólares, no sería renovado para la repetición de esta elección en el exterior.

Recursos de apelación

Un total de 8 recursos fueron presentados contra el CNE tras la anulación del voto telemático, en los cuales se solicita la sanción de los integrantes del órgano electoral. Sin embargo, 3 del total fueron archivados por diversas causas.

La totalidad de los recursos fueron interpuestos antes de la resolución del ente electoral que definió la anulación de la votación y su repetición, por lo cual podrían ser inadmitidos por el TCE.

Una de las demandas presentadas por el movimiento Revolución Ciudadana (RC) argumentó que no fueron atendidos los reclamos de los migrantes debido a fallas en el sistema digital en febrero pasado, tal como lo recogió el informe de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos, con lo cual se probaba que los consejeros conocían esta problemática con anticipación.

Otra de las demandas fue presentada por fraude electoral por el migrante Wilmer Quintana, de la circunscripción electoral de Canadá-EEUU, quien precisó que el sistema no enviaba el código de seguridad ni por mail ni por texto y por ello estuvo intentando votar durante 7 horas.

El Movimiento Construye (centro derecha) tenía previsto presentar este 31 de agosto ina denuncia contra la Junta Especial en el Exterior por «usurpación de funciones», al considerar que declaró la nulidad de las elecciones sin tener competencia legal para ello.

«El CNE tendrá que asumir sus responsabilidades políticas y penales por esta ilegalidad», precisó el MC en redes.

La agrupación política, liderada por la exministra de Gobierno María Paula Romo, habría alcanzado unos 31 curules, de los cuales 3 fueron por la circunscripción del exterior, pero temen que con la repetición de las elecciones podría perder representantes en la próxima Legislatura.

Palacios, en tanto, cuestionó que si esta agrupación ganó supuestamente en el voto telemático con más del 43 por ciento de los votos, por qué temer a la repetición de la votación presencial.

«Si ganaron una vez, pueden ganar otra vez, o a la final lo que realmente están demostrando es que siempre fue fraude», apuntó.

Además, adelantó que cuando se instale la nueva Asamblea Nacional, su bancada de la RC, hasta ahora la más numerosa con más de 50 curules, iniciará un proceso de fiscalización en contra del CNE y de la compañía contratada.

«Lo que están haciendo es utilizándonos como ‘conejillos de Indias’ cuando sabían perfectamente que que este sistema no valía», afirmó.

Entre las asociaciones de residentes en el exterior existe el consenso de que la tecnología es una herramienta de la modernidad a la cual no podrán renunciar, sin embargo, alegan que Ecuador no está preparado aún para asumir una votación íntegra bajo esta modalidad debido a los inconvenientes de la logística que garantizan el sufragio y la transparencia en los resultados.

Con información de Agencia Sputnik