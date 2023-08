La candidata presidencial por el movimiento de la Revolución Ciudadana, Luisa González, insistió este martes en la necesidad de decretar en emergencia el sector de seguridad en Ecuador, como punto de partida para la recuperación de la institucionalidad de los cuerpos de Policía Nacional y Fuerzas Armadas.

En entrevista con Telerama Noticias, González apuntó a que se debe realizar una inversión pública para la dotación de la Fuerza Pública, pero también sostuvo que es necesaria una depuración de las filas de los cuerpos de seguridad de elementos corruptos o influenciados por el crimen organizado.

La dotación básica para la Policía Nacional y la Fuerza Pública en general, de acuerdo con la candidata, va desde vehículos hasta equipos de inteligencia de alta tecnología para un trabajo efectivo que garantice la seguridad ciudadana de todos los ecuatorianos.

«Primero hay que decretar la emergencia en el sector de seguridad, que no estoy hablando de decretos de excepción. Ojo, no, no nos confundamos. Decretar la emergencia en el sector de seguridad para empezar a hacer la inversión pública necesaria para equipar a la Policía Nacional. Mire, no tienen vehículos motos, las UPC es destrozadas, equipos de inteligencia con alta tecnología, todo eso necesita adquirirse para poder garantizar que su trabajo sea efectivo, trabajo coordinado con las Fuerzas Armadas», expresó González.

- Advertisment Article Inline Ad -

«Y algo fundamental aquí la depuración de malos elementos en las filas de la Fuerza Pública», añadió.

Durante el Gobierno de la Revolución Ciudadana, bajo la presidencia de Rafael Correa (2007-2017), González recordó que se mantuvo un bajo índice de elementos negativos en las filas de los cuerpos de seguridad a través de un mecanismo basado en pruebas de confianza, practicadas por polígrafo a los efectivos policiales.

Señaló que se retomará esta práctica durante su eventual Gobierno, de resultar vencedora también en la segunda vuelta presidencial prevista para el próximo 15 de octubre.

«Existían las pruebas de confianza , Nosotros, en el Gobierno de la Revolución, teníamos las pruebas del polígrafo, las quitaron. Ahora vamos a volver a poner las pruebas del polígrafo. Que no digan que estamos violando la intimidad de un de un servidor público. Estamos hablando de la Policía Nacional, solamente los mejores y los más probos tienen que estar dentro de las filas de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, porque son los que van a garantizar la vida, la seguridad de los ecuatorianos», sentenció la aspirante a Carondelet.

Cooperación internacional

González también aseguró que el movimiento de la Revolución Ciudadana ya ha hecho contactos con embajadas europeas y con el presidente de Colombia, Gustavo Pero, para evaluar oportunidades de cooperación internacional que permitan combatir al crimen organizado.

Al ser consultada si la cooperación internacional contra el crimen organizado incluye o estipula la colaboración de Estados Unidos, González indicó que el Ecuador ya posee trabajo conjunto con la nación norteamericana en estos aspectos.

Sin embargo, tomó distancia sobre el antiguo esquema de cooperación de Ecuador con Estados Unidos, que contemplaba la instalación de militares estadounidenses en la base de Manta, en la provincia de Manabí.

Al respecto, destacó que el Ecuador, bajo el Gobierno de la Revolución Ciudadana entre 2007 y 2017, logró índices de seguridad ciudadana que eran referencia a nivel regional, mejores que los registrados en el país mientras funcionó la base de Estados Unidos en Manta.

«Bueno, la colaboración y el trabajo en conjunto. Entiendo que con Estados Unidos ya se está llevando. Bienvenida toda la colaboración necesaria para convertir a Ecuador no en el segundo, sino en el primer país más seguro de Latinoamérica. Pero algo que quiero dejar claro para todos los que me están escuchando, cuando tuvimos la base de Manta en el Ecuador, la tasa de homicidios era de 17 por cada 100 mil habitantes. Sin base de Manta, con el Gobierno de la Revolución Ciudadana, con inversión pública, con fortalecer la fuerza pública, pero también con políticas sociales, de empleo, de salud, educación, logramos convertir a Ecuador en el segundo país más seguro de Latinoamérica y bajar la tasa de homicidios de 17 a 5 muertes violentas por cada 100 mil habitantes», expuso la candidata.

Alianza con la población ecuatoriana

Al ser consultada sobre las posibles alianzas de la Revolución Ciudadana para la segunda vuelta presidencial, González sostuvo que el movimiento del cual es candidata no ha establecido ningún pacto con otra fuerza política, sino que se mantiene con el único apoyo de los electores ecuatorianos.

En ese sentido, resaltó queden lugar de reunirse con otros actores políticos perdedores en la primera vuelta presidencial, ha sostenido encuentro con gremios y representantes del sector productivo de la economía ecuatoriana, con quienes prevé trabajar en conjunto durante su Administración al frente del país.

«La Revolución Ciudadana se mantiene con el respaldo de la población, como lo digo, sectores, transportistas, lecheros, industriales, bananeros, pesqueros, la mayor parte del sector productivo de la Patria. De allí a partidos políticos que no voy a calificar más bien, pero ¿Otros partidos políticos? Pues no, no hemos hecho ninguna alianza con ningún partido político», remarcó la candidata.

Según considera González, el establecimiento de alianzas es normal cada vez que hay una segunda vuelta electoral, pero recordó que en el caso de la elección presidencial de 2021, entre el candidato de la Revolución Ciudadana, Andrés Arauz, y del partido CREO, Guillermo Lasso, el movimiento mantuvo su proyecto político y firme en sus principios.

«Eso siempre pasa en la segunda vuelta. Pasó en el caso del 2021, Andrés Araúz, con la Revolución Ciudadana, nos mantuvimos como proyecto político sin tocar nuestros principios, porque eso jamás se negocia y vimos que el otro candidato que en ese momento era Guillermo Lasso, recibió el apoyo de la Izquierda Democrática, el núcleo ideológico de Pachacutik que también lo ayudó, al Partido Social Cristiano, pues esos creo que son proyectos partidos políticos que tienden naturalmente a unirse», manifestó Luisa González.

Manuel F. Díaz / Confirmado.net