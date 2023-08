El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este martes que su Gobierno está estudiando la posibilidad de utilizar el yuan en las transacciones comerciales con Argentina.

El uso de la moneda china podría ayudar al país vecino, que atraviesa una grave crisis financiera, dijo el mandatario en el programa «Conversación con el Presidente», de la estatal Empresa Brasileña de Comunicación (EBC) y difundido por redes sociales.

Lula da Silva, quien está en Sudáfrica participando en la XV Cumbre del grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), defendió una vez más la necesidad de encontrar alternativas al dólar estadounidense en las transacciones comerciales entre países.

«(Fernando) Haddad (ministro de Hacienda brasileño) estuvo hablando con Argentina, y es posible que ayudemos a Argentina usando el yuan como moneda (para el comercio)», explicó el mandatario en el programa.

Desde hace meses, el Gobierno brasileño discute formas de ayudar a Argentina, su principal socio en el Mercosur -bloque que también integran Paraguay y Uruguay-, y garantizar el pago de las exportaciones brasileñas al país vecino.

«Hay países como Argentina que no pueden comprar dólares en este momento, están en una situación muy difícil porque no tienen. Para vender a Brasil, no deberían necesitar dólares. Cambiemos nuestras monedas y los bancos centrales harán los arreglos a fin de mes», argumentó Lula da Silva.

El presidente, que ha defendido la creación de una moneda común en la región, volvió a resaltar la importancia de reducir la dependencia del dólar al llevar a cabo intercambios comerciales.

«No podemos depender de un solo país que tiene el dólar, de un solo país que pone más dinero en circulación en dólares y nosotros nos vemos obligados a vivir de la fluctuación de esa moneda. No está bien», dijo Lula.

El pasado marzo, el Banco Central de Brasil anunció la firma de un memorando de entendimiento con el central Banco Popular de China para que las transacciones comerciales entre ambos países puedan realizarse convirtiendo reales en yuanes y a la inversa, sin necesidad del dólar como intermediario.

En abril, el Gobierno argentino anunció la adopción del yuan para pagar las importaciones procedentes de China.

Con información de Agencia Xinhua