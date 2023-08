La candidata presidencial por el movimiento de la Revolución Ciudadana, Luisa González, quien resultó con el mayor porcentaje de votos en la primera vuelta, expresó este lunes que mantiene el llamado a distintos sectores políticos para unir esfuerzos para poner de pie nuevamente al Ecuador.

En entrevista con el periodista Orlando Pérez, en el espacio Otro Relato, de Radio Pichincha, González señaló que el país requiere de una agenda común entre fuerzas políticas, sociedad civil y gobiernos autónomos para el reconocimiento y atención de las necesidades de los ciudadanos a través de políticas públicas.

Yo he hecho un llamado público primero juntas parroquiales, alcaldías, prefecturas, con muchos de ellos ya me reuní, de diferentes banderas políticas. Estamos buscando sumar, así es un proyecto de país, un proyecto de Patria. El hambre, la inseguridad, la falta

de salud, de empleo, no reconoce banderas políticas, reconoce una necesidad de la gente que tiene que ser atendida y por eso llamo a esa unidad de todas las fuerzas políticas, sociedad civil organizada, gobiernos autónomos, a unirnos, en un solo proyecto de Patria», sostuvo la candidata.

«Eso es lo que necesitamos, un acuerdo común, una agenda para Ecuador, para volver a levantar este país, que es maravilloso, ecuador es una tierra maravillosa, tiene todo para hacer turismo, tiene todo para hacer productivo, tenemos todo para traer la inversión extranjera», añadió González.

- Advertisment Article Inline Ad -

González remarcó que en su Gobierno se inyectará un total de 2.500 millones de dólares de inversión pública a la economía ecuatoriana, para su reactivación e impulso, también para el fortalecimiento de infraestructura, la recuperación de sectores como la educación y el acceso a la salud.

«La inversión pública que nosotros vamos a impulsar, esa inversión pública eficiente atrae a la inversión extranjera. Alianzas y públicas privadas, pero a ver son 500 millones de dólares por sector, en total son 2.500 millones de dólares que voy a ingresar en la economía nacional, tanto para fortalecer lo que es infraestructura, educación, salud, créditos productivos para empezar a empujar la economía».

Campaña sucia

La candidata de la Revolución Ciudadana hizo alusión a la posibilidad de haber resultado electa presidenta en primera vuelta, sobre lo cual recordó que existió un hecho que impactó de manera negativa en su intención de voto, mientras que otros candidatos se vieron favorecidos en este sentido.

Específicamente habló del asesinato del también candidato presidencial Fernando Villavicencio, tras el cual se emprendió una campaña sucia contra de la Revolución Ciudadana, con la cual incluso se pretendió responsabilizar del magnicidio al líder del movimiento, el expresidente Rafael Correa.

«Teníamos algunos números, algunas cifras (…) Y hubo un momento de quiebre, sí nos afectó cuando asesinaron a Fernando Villavicencio. Ahí bajamos, algunos puntos, bajamos. Lo que hubiera sido una victoria en una sola vuelta. Pues hubo ahí la variación, una ruptura y caímos algunos puntos, que es lo que nos tiene donde estamos hoy. Pudieron subir otras personas, pero no, no pudimos hacer más. Nos afectó e hicieron una campaña sucia en nuestra contra», dijo González.

Sin embargo, resaltó que durante la última semana previa a la primera vuelta la Revolución Ciudadana pudo recuperarse un poco en la intención de voto, lo cual se tradujo en el resultado que le ubicó primera en la votación celebrada este domingo 20 de agosto.

Le atribuyó esa recuperación en torno al respaldo popular al hecho de que la ciudadanía, de acuerdo a sondeos de opinión pública y testimonios de la propia familia Villavicencio, cree que el crimen contra el candidato ha sido responsabilidad del Gobierno presidido por Guillermo Lasso.

«Es muy extraño ¿No? Porque en lugar del sentimiento de dolor, de que habían asesinado a un candidato de la presidencia, sacaron inmediatamente marchas, como que hubiera estado algo organizado, sacaron un hashtags diciendo Correa asesino, intentaron afectar a la Revolución Ciudadana de esa forma. Nos repusimos, porque ya quedó claro en la gente que no fue más que una forma de afectarnos, pero no fue real, la mayor parte de la gente cree que quien está atrás de ese asesinato es el gobierno, de lo que he visto en encuestas, lo digo técnicamente», sostuvo la aspirante a Carondelet.

Una comisión de investigación

De llegar a la Presidencia, González además anunció que impulsará la creación de una comisión especial para una investigación exhaustiva en torno al asesinato de Villavicencio, de manera que no haya impunidad en el hecho que constituyó un ataque directo contra la democracia ecuatoriana.

«Esto hemos dicho, que en cuanto nosotros, pues, seamos ya Gobierno, vamos a hacer una comisión especializada que investigue a profundidad qué pasó con el candidato Fernando Villavicencio (…) Esto no puede quedar en la impunidad», puntualizó González.

Justificó la creación de esta instancia, que incluso podría estar integrada por expertos internacionales, ante lo ocurrido con el empresario Rubén Cherres, principal testigo en el caso Gran Padrino, basado en la vinculación del Gobierno de Guillermo Lasso con el narcotráfico, específicamente con la mafia albanesa que opera en puertos de Guayaquil.

Cherres fue torturado y asesinado el pasado 30 de marzo en una vivienda vacacional en la provincia de Santa Elena, donde estaba con su novia y un amigo, quienes también murieron junto a un guardia de seguridad.

«Cuando estás en investigación previa, la información es reservada, pero sí se puede pedir que se investigue hasta las últimas consecuencias, si es necesario hacer una comisión especializada, la haré, si es necesario, buscar también expertos a nivel internacional que conformen esas comisiones, la haré, porque se debe investigar qué pasó con esas muertes (…) En el caso de Rubén Cherres, era el principal testigo de los vínculos del Gobierno de Guillermo Lasso con el narcotráfico, con las bandas delictivas, con la mafia albanesa. Y desaparece el principal testigo», explicó la candidata de la Revolución Ciudadana.

Manuel F. Díaz / Confirmado.net