Durante los actos de campaña de los últimos días en Quito, la Revolución Ciudadana ha recibido un nutrido apoyo popular candidata presidencial por la Revolución Ciudadana según la valoración de la candidata presidencial por el movimiento, la abogada Luisa González.

En entrevista con Radio Volante Estéreo, González expresó que ha sido impresionante el apoyo que ella y su compañero de fórmula, el candidato a la vicepresidencia Andrés Arauz, han recibido en las visitas que han realizado a zonas como Quito, Santo Domingo y La Concordia.

«El apoyo fue increíble. Un apoyo impresionante en Quito (..) Cuando decimos que vamos a resurgir, que Ecuador se va a levantar este 20 de agosto, es por el apoyo que sentimos que nos están dando los ciudadanos», dijo la candidata González.

Además, la aspirante presidencial resaltó que a los ecuatorianos les ha tocado vivir una dura época derivada de políticas desatinadas de parte de los gobiernos de Lenin Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021- Presente), traducidas en inseguridad ciudadana, precarización de la salud pública y aumento del desempleo en el país.

- Advertisment Article Inline Ad -

Recordó también que la inversión social realizada durante la década en la que gobernó la Revolución Ciudadana, en la gestión del expresidente Rafael Correa (2007-2017), permitió que el Ecuador fuese el segundo país más seguro de la región, un indicador que se ha visto revertido en los últimos años, al ser la nación suramericana una de las más inseguras de América Latina.

«Lamentablemente fue una muy difícil época para el pueblo ecuatoriano, ha tenido que aprender por las duras, ha tenido que tocar fondo, nos han dejado en el absoluto abandono. La revolución Ciudadana convirtió al Ecuador en el segundo país más seguro de América Latina y ahora somos uno de los más inseguro. Esto ha hecho que la gente regrese a ver que antes estábamos mejor», razonó González.

En ese sentido, sostuvo que «todo esto que ha hecho tomar conciencia al pueblo ecuatoriano. Darse cuenta que antes estábamos mejor, que la Revolución Ciudadana no les falló nunca».

«Habíamos invertido en seguridad cerca de 800 millones de dólares. Ahora, han bajado el presupuesto, la policía no tiene vehículos, no tiene armamento. Estamos a merced de la delincuencia (…) No hay empleo, no hay medicinas en los hospitales, ha bajado la tasa de escolaridad, los jóvenes no pueden entrar a la universidad porque también redujeron el presupuesto», agregó González.

Ya lo hicimos y lo vamos a volver a hacer

En esta lógica, la candidata insistió en que el país vivió una época de estabilidad y calidad de vida bajo el mandato de la Revolución Ciudadana, lo cual, a su juicio, se debió a la vocación de servicio de los funcionarios que acompañaron al expresidente Correa en su Gobierno.

González planteó que el equipo de la Revolución Ciudadana conoce las necesidades de la población y esto, junto a la experiencia de la década de 2007-2017, le permite al movimiento tener claridad en las políticas necesarias para que el país tenga un nuevo auge socioeconómico que se traduzca en bienestar para todos los ecuatorianos.

«Cuando digo que quiero recuperar la Patria, no hablo de Luisa González nada más. Hablo de 18 millones de ecuatorianos aun hoy tienen la necesidad de mejorar sus condiciones de vida. Sabemos las necesidades del pueblo ecuatoriano, sabemos de las necesidades de cada rincón de la Patria, de la ruralidad. También del sector productivo, de los médicos, de los maestros, de los mismos policías», sostuvo la candidata.

«Conocemos cuál es es sentimiento urgente de saber que hay salud pública gratuita y de calidad, de que hay medicinas, de que no se te muera un ser amado en tus brazos porque no tuviste para pagar una medicina, porque no tuviste para pagar un médico», añadió.

Refirió que para llevar a término el plan de la Revolución Ciudadana para la recuperación del país, se precisa de personas leales y con vocación de servicio, al recordar que Lenin Moreno traicionó al movimiento tras ser electo presidente en 2017.

«Nuestra convicción de servicio es la que hoy nos dice: vamos a levantar la Patria, vamos a levantar Ecuador ¿Para qué? Para que vuelvan los servicios de calidad, públicos, gratuitos», dijo González.

«Queremos gente leal, comprometida, gente solidaria. Eso es la Revolución Ciudadana, eso es Luisa González. Y por eso este reto de llegar a la Presidencia de la República para transformar la vida de 18 millones de ecuatorianos. Ya lo hicimos y lo vamos a volver a hacer», sentenció.

Manuel F. Díaz / Confirmado.net